Preso a bastonate da bimbi stranieri di 7, 9 e 11 anni. La furia alla festa di compleanno

Una violenza incredibile quella che si è consumata in un parco del quartiere romano di Fidene: durante una festa di compleanno, tre bambini hanno pestato un loro coetaneo, prendendolo a bastonate. Una vicenda che lascia basiti, e che si fatica ad accettare, dato che i protagonisti di questa brutta storia sono davvero giovanissimi.

Stando a quanto riferito, il terribile episodio si è verificato venerdì scorso. Al parco del quartiere Fidene (Roma) si stava tenendo una festa di compleanno quando si è verificata l'aggressione. Il festeggiato, un bimbo di soli 9 anni, è stato prima preso di mira dal gruppetto di coetanei, e poi assalito. A quanto pare il bambino è stato pesantemente insultato, poi aggredito anche fisicamente. Ad accanirsi su di lui tre bambini, tutti di origini straniere, di 7, 9 e 11 anni. Si sarebbero accaniti sulla loro preda con un bastone, massacrandolo di botte con una ferocia inaudita.

Il piccolo è stato salvato in tempo, ma ha riportato diverse fratture al volto, tanto che è stato portato in codice rosso al Policlinico Umberto I. La gravità delle lesioni era tale che i medici hanno deciso di sottoporlo a un delicatissimo intervento chirurgico. A raggiungere il parco, dopo alcune segnalazioni, sono stati gli agenti della polizia di stato, che hanno ascoltato il racconto dei testimoni. Il gravissimo episodio è stato infatti denunciato da alcuni residenti.

Sulla vicenda indaga andesso il Tribunale per i minorenni di Roma presso la procura della Repubblica. Gli inquirenti intendono vederci chiaro e ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Secondo le ultime indiscrezioni, la festa di compleanno era proprio quella della vittima, che aveva scelto di trascorrere lì la giornata insieme ai suoi amici.

Dal momento che i responsabili sono tutti minori di 14 anni, non sono imputabili. Le forze dell'ordine stanno cercando di capire se i genitori fossero o meno presenti.