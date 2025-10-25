Orrore a Milano, avvicina due fratellini e poi abusa di loro: fermato l'orco

Era riuscito a ottenere la fiducia di una coppia di fratellini e, una volta solo con loro, avrebbe abusato sessualmente di entrambi; i fatti, avvenuti nel quartiere Barona di Milano, hanno portato all'arresto di un 67enne italiano, accusato di violenza sessuale su minori.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, il soggetto, un vicino di casa dei minorenni, era con il tempo riuscito ad avvicinarli con la promessa di dolci e regali. Il 67enne, ex magazziniere di una scuola calcio, aveva legato molto con la famiglia dei piccoli, instaurando un vero rapporto di amicizia. In questo modo aveva potuto interagire anche con le giovani vittime. Offriva ai due caramelle e regali, fra cui anche videogame, e in questa maniera li convinceva a entrare in casa sua. Proprio lì sarebbero avvenuti gli abusi: palpeggiamenti, strusciamenti, e atti sessuali.

L'orrore è venuto allo scoperto quando la madre dei ragazzini, insospettita da alcune frasi a sfondo sessuale pronunciate dai suoi figli, ha chiesto spiegazioni. A quanto pare i minori stavano ripetendo quanto veniva detto loro dall'orco. Da qui una furiosa lite fra la donna e il vicino di casa, divenuta tanto violenta da richiedere l'intervento della polizia. Sono state dunque avviate le indagini, che hanno fatto luce sull'oscura vicenda.

A seguito delle indagini preliminari svolte dalla Squadra Mobile della Questura di Milano, il giudice ha deciso di disporre l'arresto del 67enne. Questi è stato trasferito in carcere lo scorso mercoledì 22 ottobre.

Ad occuparsi della faccenda è stata la procura della Repubblica di Milano, presso il tribunale meneghino, V Dipartimento. Il presunto pedofilo si trova ora dietro le sbarre, a disposizione dell'autorità giudiziaria.