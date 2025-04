Orrore a Padova, kosovaro esce dal carcere e stupra una donna: era già stato espulso

Ascolta ora 00:00 00:00

Esce dal carcere e subito si macchia di un nuovo terribile reato, sequestrano e violentando una donna all'interno di un appartamento di Padova. Dian Bytyqi, questo il nome del 36enne kosovaro fermato dalle forze dell'ordine, si trova nuovante dietro le sbarre.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i fatti si sono verificati lo scorso sabato 12 aprile. Il giorno precedente - venerdì 11 aprile - Bytyqi era uscito dal carcere Due Palazzi di Padova dove aveva scontato 10 mesi di reclusione per dei reati commessi contro il patrimonio. Purtroppo il pericoloso soggetto non ha perso tempo, commettendo subito un altro crimine. Nonostante che non avesse neppure i documenti in regola per continuare a soggiornare in Italia, il kosovaro ha deciso di restare a Padova, alloggiando nel quartiere popolare Palestro, in un appartamento in via Magenta. La casa era affittata in nero: il 36enne aveva pattuito 30 euro al giorno per occupare l'immobile.

Nella giornata di sabato, poche ore prima del delitto, il kosovaro si era fatto portare del denaro e un cellulare dalla sorella. Dopo aver probabilmente acquistato della droga, Bytyqi contatta la sua vittima, una 37enne albanese, alla quale racconta una storia inventata di sana pianta. L'uomo la mette in allarme, dicendole che suo figlio è in pericolo, e la spinge a uscire di casa e raggiungerlo in strada. A quel punto scatta la trappola. La donna viene minacciata con una pistola e costretta a seguire il kosovaro all'interno del suo appartamento. Proprio fra quelle quattro mura avvengono le violenze. Il 36enne consuma la droga e stupra la vittima, terrorizzata, a più riprese. La 37enne subisce senza opporre resistenza, perché pensa davvero che qualcuno stia tenendo in ostaggio sui figlio. Soltanto dopo aver parlato col ragazzo, fugge dall'appartamento, riuscendo a seminare il suo aguzzino e a chiamare aiuto.

Tempestivo l'intervento della polizia. Gli agenti hanno raggiunto la donna, prestandole soccorso e facendo partire la caccia all'aggressore. Il kosovaro è stato incastrato anche grazie al tatuaggio dell'aquila bicefala blu su sfondo rosa che aveva impresso sul petto. Un segno identificativo molto evidente, insieme alla testa rasata e agli occhi verdi. Oltre ai 10 mesi di carcere appena scontati, il soggetto era noto anche per reati di resistenza e ricettazione che gli erano valsi l'esplusione dall'Italia. Un provvedimento non rispettato, dato che il 36enne aveva varcato di nuovo i confini nazionali nell'illegalità.

Gli inquierenti stanno adesso cercado

di capire quale genere di rapporto lo legasse alla vittima. Forse la donna era la moglie di un conoscente di Bytyqi, e lo stupro potrebbe essere stato addirittura una vendetta. Lesono in corso.