Orrore a Ravenna, 14enne accoltella i genitori nel sonno. Le inquietanti ricerche fatte sul web

Choc a Ravenna, dove una coppia di coniugi è stata accoltellata dal figlio di 14 anni. Il ragazzo, che avrebbe agito con premeditazione, è stato arrestato dalla polizia ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Stando a quanto ricostruito sino ad ora, il fatto è avvenuto nella notte fra giovedì e venerdì, intorno alle 3.00 e all'interno dell'abitazione di famiglia, un appartamento nella periferia di Ravenna. Il 14enne avrebbe atteso che fosse molto tardi prima di entrare in azione. Sgusciando fuori dalla propria camera, l'adolescente ha raggiunto la stanza dei genitori che stavano dormendo e li ha colpiti con un coltello. Per fortuna non sono state provocate delle ferite letali. Colpiti di striscio, il padre e la madre del ragazzo hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

Sul posto si sono precipitati gli agenti della polizia di Stato. I poliziotti hanno bloccato l'adolescente arrestandolo per tentato omicidio. Non solo. Da alcune verifiche effettuate sui dispositivi del ragazzo si è scoperto che il 14enne aveva fatto delle ricerche online prima di entrare in azione. Fra le varie ricerche anche domande come " Come impugnare un coltello" o "Come sferrare coltellate" . Ci ha dimostrato la premeditazione, cosa che ha aggravato la posizione dell'adolescente.

Fondamentale il sopralluogo della polizia scientifica, la quale ha fatto i dovuti controlli all'interno dell'abitazione. Si ignorano le ragioni che hanno spinto il ragazzo ad attaccare i genitori. Il 14enne non soffrirebbe di problemi psicologici, né in passato ci sono stati fenomeni di aggressività che potevano destare dei sospetti.

Il padre e la madre dell'adolescente sono stati assistiti dal personale del 118, per loro nessuna grave ferita.

Sono ovviamente sconvolti. Quanto al ragazzo, si tova ora dietro le sbarre. Gli agenti hanno sequestrato due coltelli e un cellulare. In queste ore gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le dinamiche dell'agghiacciante vicenda.