Orrore a Terni, bimba di cinque anni violentata a Natale da un amico di famiglia

Una storia terribile quella che arriva da Terni, dove una bimba di cinque anni è stata violentata da un amico di famiglia durante le feste di Natale. Un fatto agghiacciante che è venuto allo scoperto soltanto perché il padre della piccola aveva istallato delle telecamere all'interno dell'abitazione. A seguito della denuncia alle forze dell'ordine locali, il responsabile è stato tratto in arresto.

Gli abusi fra le mura domestiche

Secondo quanto ricostruito sino ad ora, la violenza sarebbe stata commessa nella notte fra il 23 e il 24 dicembre fra le mura di casa della piccola vittima. Approfittando di quel momento, un operaio di 44 anni avrebbe avvicinato la piccola abusando sessualmente di lei. A incastrare l'orco sarebbero stati i video registrati dalle telecamere di sorveglianza presenti in casa. Le immagini immortalate non lascerebbero adito a dubbi, tanto che il padre della bimba non ha esitato a recarsi immediatamente dalle forze dell'ordine.

In sede di denuncia formale, è stata anche citato un caso risalente a luglio 2024.

Acquisiti tutti i dati disponibili, gli inquirenti della procura della Repubblica di Terni hanno dato immediato avvio alle indagini, incaricando i carabinieri della stazione locale di far luce sulla terribile vicenda. In poco tempo è arrivato il provvedimento di arresto. Il 44enne, un incensurato, dovrà ora difendersi dalla pesante accusa di violenza sessulale su minore. L'uomo è difeso dall'avvocato Marco Tudisco.

Il provvedimento di custodia cautelare

Il 44enne è stato ascoltato nel corso della giornata di ieri, quando si è tenuto l'interrogatorio di garanzia.

Al termine del colloquio, il gip Barbara Di Giovannantonio ha disposto e confermato il provvedimento di custodia cautelare in. L'arresto è scattato il giorno della vigilia, il 24 dicembre.

I genitori della piccola si fidavano del 44enne, ritenuto un amico di famiglia.