Palermo, un infermiere è accusato di favoreggiamento di immigrazione clandestina. La replica: "Un disguido"

Un infermiere in servizio all’ospedale di Palermo è stato arrestato dai carabinieri della stazione San Filippo Neri per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Secondo le indagini delle forze dell'ordine avrebbe aiutato tre cittadini turchi a entrare illegalmente in territorio sloveno. Era partito dalla Croazia dopo una vacanza, avrebbe dovuto raggiungere Trieste passando dalla Slovenia ma è stato fermato al confine dove gli agenti della dogana slovena hanno scoperto che i tre erano senza permesso di soggiorno. Sull'uomo di 34 anni di origini ucraine pendeva un mandato di arresto europeo. I militari si sono presentati in ospedale durante il turno di lavoro, lo hanno fermato e hanno perquisito il suo armadietto. Poi, lo hanno portato via. L’indagato ha dovuto rispondere di immigrazione clandestina. Il trentaquattrenne è stato trasportato al Pagliarelli. Adesso è stato rilasciato in attesa che si muovano gli inquirenti sloveni.

L'applicazione, il viaggio e la frontiera



A raccontare l’accaduto a PalermoToday è lo stesso infermiere, a oggi incensurato, con l’assistenza del legale Sarah Bartolozzi: “ Questa storia inizia ad agosto scorso, in occasione di una vacanza - spiega l'uomo - con alcuni amici. Avevo noleggiato un’auto per raggiungere Trieste partendo dalla Croazia tramite un'applicazione che consente a chiunque, dopo una registrazione in cui è necessario inviare i propri documenti personali, di prenotare un posto in auto in maniera tale da condividere sia il viaggio che le spese da sostenere. Ho visto i documenti per verificare se corrispondessero - continua il 33enne - e li ho fatti salire. Arrivati alla dogana la polizia ha fatto un controllo ed è emerso che c’era qualcosa che non andava. Loro hanno esibito il passaporto ed è venuto fuori che non avevano il permesso di soggiorno, ma hanno fatto richiesta di asilo politico e sono stati rilasciati. A me, invece, hanno contestato il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina sostenendo che volessi aiutarli a entrare in Slovenia irregolarmente"



La replica del legale