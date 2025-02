Panico sul Ryanair, scatta l'allarme antincendio: effettuato atterraggio d'emergenza

Immagine di repertorio.

Paura questa mattina a bordo di un volo Ryanair partito da Bergamo e diretto a Oslo. A pochi minuti dalla partenza, infatti, è scattato l'allarme antincendio che ha costretto il pilota a effettuare un atterraggio di emergenza. C'è stata parecchia paura a bordo del velivo ma fortunatamente non si sono verificati feriti.

Secondo quanto riferito sino ad ora, l'episodio si è verificato nel corso della mattinata di oggi, martedì 18 febbraio. Il vettore della Ryanair, un modello Boeing 737, era appena decollato dall'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) quando è partito l'allarme. Intorno alle ore 12.00, ossia 20 minuti dopo la partenza, è infatti stata segnalata la presenza di un incindio in stiva. Sembra che una spia si sia accesa dopo aver rilevato la presenza di fumo nel compartimento destinato ai bagagli.

Compresa la situazione, il personale di bordo ha subito cercato di tranquillizzare i passeggeri. Il pilota, invece, ha segnalato il problema alla torre di controllo e l'aereo è stato fatto tornare indietro. In breve il velivo ha fatto ritorno a Orio al Serio per un atterraggio di emergenza. Nel frattempo erano state avviate tutte le procedure di emergenza previste. Ad accogliere il volo Ryanair c'erano i vigili del fuoco che, insieme all'equipaggio dell'aereo, hanno provveduto a far evacuare i 158 passeggeri. Malgrado la paura, nessuno ha riportato gravi conseguenze.

Una volta sgomberato il velivolo, i tecnici sono saliti a bordo per effettuare tutte le verifiche del caso. A quanto pare, pur essendosi attivata la spia, in stiva non si era verificato nessun incendio. Si sarebbe trattato, quindi, di un falso allarme.

Per consentire l'atterraggio di emergenza, un volo proveniente da Vilnius è stato dirottato sull'aeroporto di

Milano Linate ma, a parte questo, non si sono registrati disagi di sorta. Tanta paura, però, per i passeggeri. Le 158 persone dirette ad Oslo hanno poi potuto raggiungere la capitale norvegese viaggiando su un altro aereo.