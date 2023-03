Pareggiano la partita e sfasciano gli spogliatoi: l'ira del club argentino

Non sono riusciti a battere i padroni di casa, non andando oltre un pareggio che non ha consentito loro di accedere agli ottavi di finale della manifestazione. E per tutta risposta, hanno pensato bene di devastare gli spogliatoi, in aperta protesta contro la direzione arbitrale (e alla faccia del "fair play", verrebbe da dire). Protagonisti della vicenda che arriva dalla Toscana sono i giovani calciatori della formazione argentina Don Torcuato, impegnata nella "Viareggio Cup". E la dirigenza del Pontedera, il sodalizio della provincia di Pisa che ospitava quella partita è che si è trovato i locali interni dello stadio "Ettore Mannucci" danneggiati dalla furia dei giovanissimi vandali, non ha escluso la possibilità di adire le vie legali.

Tutto è iniziato ieri, alla fine del match di calcio giovanile fra gli argentini e i pisani, chiusosi sull'1-1. Un risultato che non consentiva agli ospiti di qualificarsi alla seconda fase della kermesse, condannandoli all'eliminazione. Ma prima di tornare in Argentina hanno voluto congedarsi con un "regalo" agli avversari: evidentemente delusi dal punteggio e dal modo in cui l'arbitro ha diretto l'incontro (a loro dire penalizzandoli) hanno sfogato la loro rabbia nel tunnel dell'impianto sportivo e nello spogliatoio, prendendo a calci e pugni gli arredi. Hanno quindi sfondato e scardinato la porta e colpito i cartelloni, squarciandoli. Danni che ammonterebbero a qualche migliaio di euro a carico della compagine toscana, ma soprattutto rabbia ed amarezza per il fatto che il fair play sia decisamente andato a farsi benedire (almeno in quest'occasione).