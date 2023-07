Urina in una bottiglia a bordo dell'aereo: choc sul volo

Un uomo ha urinato all'interno di una bottiglia di vetro senza minimamente curarsi della presenza delle decine di passeggeri che si trovavano già all'interno dell'aereo su cui viaggiava.

Una vicenda che ha dell'incredibile, quella verificatasi nel corso della mattinata di oggi, martedì 18 luglio, a bordo del volo W4 5613, che sarebbe dovuto decollare dall'aeroporto di Milano Malpensa alle ore 11:00 per raggiungere Lamezia Terme. Il condizionale in questo caso è d'obbligo, dato che il velivolo, a causa dell'increscioso episodio e dell'intervento sul posto da parte delle forze dell'ordine, si è staccato da terra con almeno due ore di ritardo rispetto all'orario programmato.

Tutto ha avuto inizio durante le fasi precedenti il decollo del mezzo, quando gli ultimi passeggeri, sistemati i bagagli nelle cappelliere, stavano prendendo posto. Notando che una donna si trovava ancora in piedi in mezzo al corridoio, il personale di bordo ha provveduto a raggiungerla per invitarla a sedersi, così da consentire la prosecuzione delle operazioni che in genere precedono ogni volo. La signora, tuttavia, si è rifiutata categoricamente di prendere posto, e il motivo ha lasciato di stucco hostess e steward: accanto alla poltrona della donna, infatti, un passeggero stava tranquillamente urinando dentro una bottiglia di birra.

Il personale di bordo si è immediatamente attivato, interrompendo le fasi pre-decollo e contattando le forze dell'ordine per chiedere il loro intervento a bordo del mezzo. Giunti sul posto, gli uomini della polizia di Stato sono quindi saliti sull'aeromobile, facendo scendere a terra il responsabile e denunciandolo per atti osceni in luogo pubblico. Il malumore dei passeggeri, già irritati per l'episodio oltre che per il ritardo già accumulato dal volo, è aumentato nel momento in cui le autorità hanno annunciato di aver necessità di svolgere ulteriori verifiche a bordo con l'obiettivo di garantire la loro sicurezza.

Gli agenti hanno ritenuto necessario effettuare un controllo dei bagagli di tutti i passeggeri presenti sull'aereo, presumibilmente anche per cercare eventuali oggetti o sostanze sospette connesse all'uomo che aveva urinato nella bottiglia di birra. Solo dopo tutta la trafila è stato possibile riattivare le operazioni pre-decollo: il volo W4 5613 si è staccato da terra con oltre 120 minuti di ritardo rispetto all'orario stabilito.