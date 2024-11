Paura a Ercolano (Napoli), violenta esplosione in una fabbrica: almeno due morti

Ascolta ora 00:00 00:00

- notizia in aggiornamento -

Paura a Ercolano (Napoli), dove si è verificata una violenta esplosione che ha coinvolto una fabbrica. Al momento sono poche le informazioni trasmesse alla stampa, ma pare ci siano già due morti accertati.

Secondo quanto riferito sino ad ora, la deflagrazione, di cui non si conoscono ancora le origini, è avvenuta in una fabbrica sita in via Patacca 94. Subito dopo il forte boato sono partite le prime segnalazioni alle forze dell'ordine, accorse immediatamente sul posto. A raggiungere la zona, oltre agli operatori sanitari del 118, anche i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione locale.

Le immagini che girano sul web mostrano la devastazione dello stabile dopo l'esplosione.

Al momento è in corso l'intervento dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento. Ci sarebbero diversi dispersi e, almeno per adesso, due morti accertati.

Stando a quanto si legge sulla pagina Facebook del deputato Francesco Emilio Borrelli, si tratterebbe di una fabbrica di fuochi d'artificio.