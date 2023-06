Paura a Fabriano, auto piomba in stazione e finisce sui binari

Momenti di terrore alla stazione di Fabriano (Ancona), dove ha fatto irruzione un'auto impazzita, finita su uno dei binari. L'episodio nella giornata di ieri e si pensa che sia un malore la causa del pericolosissimo incidente, conclusosi, fortunatamente, senza alcuna vittima.

Cosa è successo

Il fatto nel primo pomeriggio di ieri, martedì 13 giugno, intorno alle ore 16. I pendolari che in quel momento si trovavano in attesa del loro treno alla stazione di Fabriano sono rimasti letteralmente sconvolti quando una vettura, identificata come una Nissan Micra, è andata fuori strada, sfondando le vetrate dell'entrata della stazione.

Completamente fuori controllo, la Micra ha proseguito, attraversando anche la sala d'attesa, scatenando il fuggi fuggi generale. L'auto si è arrestata solo quando è riamasta incastrata tra le rotaie della banchina, nel binario numero 1. Sono stati attimi di puro panico: alcuni ragazzi sono miracolosamente riusciti a mettersi in salvo prima di essere travolti dal mezzo impazzito, mentre una donna, che si trovava di fronte alle vetrate sfondate dalla Micra, è stata presa in pieno, senza però riportare gravi lesioni.

Immediato l'intervento degli agenti della Polfer, che hanno bloccato la circolazione dei treni e prestato i primi soccorsi alle persone coinvolte. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Alla guida della Nissan Micra si trovava una donna di 82 anni, originaria di Fabriano. L'anziana, trovata priva di sensi, è stata estratta dall'auto e quindi trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Engles Profili, dove è stata assistita dal personale medico. In ospedale per accertamenti anche la donna travolta dalla Micra, una 30enne di nazionalità straniera. Entrambe non sono in pericolo di vita.

Stando a quanto riferito dalle autorità locali, che si stanno ora occupando di svolgere le indagini del caso, l'82enne ha accusato un malore, e proprio a causa di ciò avrebbe perso il controllo della vettura.

Un miracolo

Per molti si è trattato di un vero e proprio miracolo. In quel momento, infatti, non c'erano treni che stavano transitando sui binari, altrimenti la vicenda avrebbe potuto concludersi in tragedia. Ingenti, in ogni caso, i danni riportati dalla stazione. "Siamo stati miracolati. Poteva essere una strage, è andata bene" , ha commentato il sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo, come riportato da Ansa.

Dopo alcuni momenti di difficoltà nella circolazione, la situazione è poi tornata alla normalità.