Paura a Genova dopo le piogge. Crolla un parcheggio, 20 persone sfollate

Momenti di paura nel pomeriggio di ieri, giovedì 9 novembre, a Genova, dove è crollato un muraglione nel quartiere di Castelletto. A quanto pare il fenomeno si è verificato a causa delle piogge abbondanti che hanno recentemente interessato il capoluogo ligure e purtroppo a causa di ciò diverse persone sono state costrette a lasciare le loro abitazioni e a sfollare per ragioni di sicurezza. Sono stati inoltre riportati seri danni ad alcune vetture, finite all'interno della voragine che si è originata a seguito del cedimento del suolo.

Crolla un parcheggio condominiale

L'allarme si è quindi verificato ieri pomeriggio, a seguito di precipitazioni intense. Improvvisamente è crollato il muraglione di contenimento di un parcheggio e di conseguenza auto e veicoli che si trovavano posteggiati sono precipitati verso i balconi e i giardini di un complesso abitato che si trovava al di sotto, provocando ingenti danni.

Il cedimento, secondo quanto riportato da GenovaToday, è avvenuto in via Cabrini. Non si sono fortunatamente registrati dei feriti, ma a causa della situazione complessa ben 20 persone sono state costrette a lasciare le loro abitazioni per ragioni di sicurezza. Fra gli sfollati anche 3 minori e un soggetto fragile. Ad intervenire sul posto gli uomini della protezione civile, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Secondo quanto dichiarato dall'assessore comunale alla Protezione Civile e Sicurezza Sergio Gambino, 12 persone sono riuscite a trovare autonomamente una sistemazione, mentre 8 vengono ospitate nelle strutture messe a disposizione dal Comune. " Per quanto riguarda l'area colpita dallo smottamento, che trattandosi di proprietà privata è fruibile e transitabile solo dai residenti della zona, ne è stato interdetto l'accesso tramite transennamento per la protezione degli stessi. A nome del Comune di Genova ringrazio il personale della Polizia Locale, di Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e i tecnici comunali impegnati nella messa in sicurezza della zona compresa tra la strada privata, via Cabrini, e quella pubblica, via Acquarone, e nell'assistenza alle persone sfollate ", ha dichiarato l'assessore.

Altri crolli

Ma ad essere interessato da crollo non è stato solo il muraglione di contenimento del quartiere Castelletto. Sempre nel corso della giornata di ieri, si è verificata un'altra frana. A Cà dei trenta si è formata una voragine nell'asfalto, con diverse famiglie rimaste isolate.

Questa mattina, invece, un altro smottamento è stato registrato tra Uscio e Lumarzo. Le autorità competenti si trovano già al lavoro sul posto.