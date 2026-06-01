Paura per Immacolata Panico, la ragazza è scomparsa da domenica: l'appello della famiglia

C'è tanta preoccupazione per le sorti di Immacolata Panico, una ragazza di 22 anni scomparsa ieri mattina a Napoli. La famiglia, che ha già sporto denuncia presso le forze dell'ordine, la sta disperatamente cercando e ha lanciato un appello a tutti coloro che possono aver visto la giovane.

Stando alle informazioni fornite fino ad ora, l'ultima volta che Immacolata è stata vista risale alle 10.00 del mattino di ieri, domenica 31 maggio. La giovane si trovava al Centro Direzionale di Napoli. Poi più nulla.

Tantissimi gli appelli e gli annunci online diffusi sui social. I suoi familiari, preoccupati dalla sua assenza, si sono rivolti ai carabinieri. Una descrizione della ragazza, originaria di Pomigliano d'Arco, è stata diffusa su più canali, così da facilitare il suo ritrovamento. Immacolata viene descritta come una giovane donna alta circa 1.60 m, di corporatura esile, con capelli lunghi e castani e occhi castani. Al momento della scomparsa, indossava un top rosa, pantaloni lunghi beige e tacchi rosa.

Sono in corso le ricerche coordinate dalla prefettura di Napoli. Intanto, diversi annunci continuano a viaggiare sui social. "Si cerca Immacolata Panico, di 22 anni, originaria di Pomigliano d'Arco. La ragazza è scomparsa nella zona di Napoli (Centro Direzionale e dintorni) oggi, domenica 31 maggio, intorno alle ore 10:00", è quanto si legge in uno degli appelli.

"Se avete informazioni utili o pensate di averla avvistata, contattate immediatamente le forze dell'ordine al 112 oppure i familiari al numero 320 0213717. Vi preghiamo di condividere questo appello il più possibile, specialmente tra le zone di Pomigliano d'Arco, Napoli e comuni limitrofi. Aiutateci a ritrovarla".