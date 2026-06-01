Usa: "Attacchi di autodifesa contro radar e siti per il lancio di droni". Teheran: "Abbiamo risposto e colpito base Usa"

Sale la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo un fine settimana segnato da nuovi attacchi e rivendicazioni incrociate.Il CentCom afferma di aver colpito radar e centri di comando iraniani in risposta all’abbattimento di un drone Usa, mentre i Pasdaran sostengono di aver distrutto una base aerea americana. Allerta anche in Kuwait, dove le difese aeree intercettano missili e droni ostili. Trump attacca la Cnn e ribadisce che il suo accordo impedisce a Teheran di dotarsi di armi nucleari.
Netanyahu: "Ho ordinato all'Idf di attaccare la periferia sud di Beirut"
"A seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco in Libano da parte dell'organizzazione terroristica Hezbollah e degli attacchi contro le nostre città e i nostri cittadini, il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno ordinato alle Forze di Difesa Israeliane (Idf) di attaccare obiettivi terroristici nel quartiere di Dahiya a Beirut". Lo ha comunicato il premier Benjamin Netanyahu in una nota congiunta insieme al ministro della Difesa Israel Katz.
Trump: ancora fake news da Cnn, accordo dice Iran non avrà armi nucleari
"La CNN, con le sue solite affermazioni, ha dichiarato oggi che il mio accordo sul nucleare iraniano non parla di nucleare, quando in realtà afferma, molto chiaramente, che l'Iran non avrà armi nucleari. Prosegue poi, con dovizia di particolari e in modo dettagliato, discutendo vari altri aspetti del nucleare. In effetti, la maggior parte dell'accordo riguarda proprio questo. La CNN, e molti altri media che diffondono notizie false, sono un disastro in termini di ascolti. Anche con una nuova proprietà, è improbabile che la situazione migliori mai". Lo scrive il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul suo social media 'Truth'.
Kuwait, intercettati attacchi missilistici e di droni ostili
Lo Stato Maggiore dell'Esercito kuwaitiano ha annunciato che le sue difese aeree "stanno attualmente contrastando attacchi missilistici e di droni ostili". Lo rende noto Al Jazeera. Se si sentono rumori di esplosioni, sono il risultato dell'intercettazione dei proiettili da parte delle difese aeree, ha aggiunto l'esercito.
Guardie Rivoluzione, colpita e distrutta base aerea Usa
Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) ha annunciato che la sua Forza Aerospaziale ha colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik, nella provincia di Hormozgan, affermando che tutti gli obiettivi prestabiliti sono stati distrutti. Lo scrive su X l'agenzia iraniana Mehr. In una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio stampa, l'IRGC ha affermato che, poche ore dopo l'attacco militare statunitense alla torre di comunicazione sull'isola di Sirik, i caccia della Forza Aerospaziale dell'IRGC hanno preso di mira la base di partenza e portato a termine l'operazione con successo.La Forza Aerospaziale dell'IRGC ha quindi lanciato un avvertimento diretto: "se l'aggressione dovesse ripetersi, la risposta sarà di portata e natura completamente diverse, e la piena responsabilità di qualsiasi escalation ricadrà sugli Stati Uniti".L'isola di Sirik si trova nella provincia di Hormozgan, nell'Iran meridionale, vicino allo Stretto di Hormuz.
Usa: "Nel weekend attacchi in autodifesa contro siti iraniani"
"Questo fine settimana, il Comando Centrale degli Stati Uniti (CentCom) ha condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti di comando e controllo di droni iraniani a Goruk, in Iran, e sull'isola di Qeshm". Lo scrive il CentCom su X. "Gli attacchi, mirati e controllati, si sono svolti in risposta alle aggressive azioni iraniane, tra cui l'abbattimento di un drone statunitense MQ-1 che operava su acque internazionali".