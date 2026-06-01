Usa: "Attacchi di autodifesa contro radar e siti per il lancio di droni". Teheran: "Abbiamo risposto e colpito base Usa"



Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) ha annunciato che la sua Forza Aerospaziale ha colpito e distrutto la base aerea da cui le forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni sull'isola di Sirik, nella provincia di Hormozgan, affermando che tutti gli obiettivi prestabiliti sono stati distrutti. Lo scrive su X l'agenzia iraniana Mehr. In una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio stampa, l'IRGC ha affermato che, poche ore dopo l'attacco militare statunitense alla torre di comunicazione sull'isola di Sirik, i caccia della Forza Aerospaziale dell'IRGC hanno preso di mira la base di partenza e portato a termine l'operazione con successo.La Forza Aerospaziale dell'IRGC ha quindi lanciato un avvertimento diretto: "se l'aggressione dovesse ripetersi, la risposta sarà di portata e natura completamente diverse, e la piena responsabilità di qualsiasi escalation ricadrà sugli Stati Uniti".L'isola di Sirik si trova nella provincia di Hormozgan, nell'Iran meridionale, vicino allo Stretto di Hormuz.