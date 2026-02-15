Paura a Malpensa, pilota Wizzair costretto a tornare indietro: cos'è successo

Momenti di altissima tensione all'aeroporto di Milano Malpensa, dove un velivolo della compagnia Wizz Air in procinto di partire ha urtato una scala impiegata per imbarcare i passeggeri mentre stava eseguendo una manovra.

Il fatto si è verificato nel corso della mattinata di ieri, sabato 14 febbraio. A quanto pare l'impatto è stato così violento da danneggiare una delle ali dell'aereo. I passeggeri, che si trovavano già a bordo, sono andati nel panico. La situazione è addirittura peggiorata quando il pilota, nonostante l'incidente, ha avviato le procedure di decollo. Il volo W46307 della Wizz Air diretto a Malaga è quindi partito alla volta della Spagna.

Le persone che si trovavano a bordo del velivolo, tuttavia, non si sentivano al sicuro. Sono stati proprio i passeggeri a insistere affinché ai piloti venisse segnalato il problema. È stato quindi allertato il personale di bordo, che ha poi dato indicazioni alla cabina di pilotaggio. Tanti i passeggeri ad aver visto la scala urtata – probabilmente lasciata in un'area in cui non avrebbe dovuto trovarsi – e scaraventata a terra dal velivolo.

I danni riportati dall'aereo, fra l'altro, erano ben visibili. Tutti potevano infatti vedere il "bozzo" che si era formato sulla pinna dello sharklet, dispositivo applicato alle estremità alari degli aerei per ridurre la resistenza indotta dai vortici. "Ma come hanno fatto a dare il via libera al decollo senza neanche controllare l'aereo?!?! Ripartiamo ora dopo quasi 6 ore con un altro aeromobile (perché è stato ovviamente sostituito) e con il personale di terra che dice che molto probabilmente non si avrà diritto a compensazione", sono state le parole di una passeggera riportate dal portale online theflightclub.it.

Alla fine, dunque, l'aereo è tornato indietro. Il viaggio è poi ripreso, ma con un altro velivolo.

Interpellata sull'accaduto, Wizz Air ha confermato l'episodio, spiegando che sono stati effettuati dei controlli di manutenzione aggiuntivi sull'aeromobile. I passeggeri in attesa di ripartire su un altro mezzo hanno ricevuto un voucher pasto del valore di 12 euro. La compagnia si è scusata per il disagio causato.