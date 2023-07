Paura a Matera: crolla una palazzina in centro. Forte odore di gas

Tanta paura a Matera nel corso della tarda mattinata di oggi, lunedì 31 luglio, quando una palazzina è improvvisamente crollata in una zona centrale della città.

Fortunatamente, stando a quanto riferito dai soccorritori dopo il loro primo intervento sul posto, si trattava di un edificio abbandonato da anni e gli operai che erano impegnati nei lavori di ristrutturazione dello stabile si trovavano in pausa pranzo al momento del cedimento strutturale.

Come anticipato, i fatti si sono verificati in un'area nelle vicinanze del centro cittadino, per la precisione in via Protospata, a pochi metri da via Lucana. L'edificio non era occupato da tanto tempo, ma solo per un caso fortuito e particolarmente fortunato il crollo non si è trasformato in una tragedia: gli operai di una ditta che si stava di recente occupando di ristrutturare la palazzina, infatti, non erano presenti sul luogo del cedimento perché si trovavano in pausa pranzo.

Sul posto si sono precipitate le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, che hanno immediatamente provveduto a recintare l'area per evitare pericoli. La zona del crollo risulta tuttora interdetta all'accesso per agevolare i consueti interventi di messa in sicurezza dell'area limitrofa a via Protospata e per effettuare le verifiche del caso con l'obiettivo di comprendere il motivo per il quale si è verificato il cedimento strutturale. Al momento non risultano dispersi o feriti gravi. Un'auto è stata danneggiata dalle macerie.

Un passante è rimasto lievemente ferito nel crollo della palazzina: l'uomo, che stava passando nelle vicinanze dell'edificio, sarebbe stato colpito da una scheggia: per lui è stato sufficiente ricevere una medicazione dal personale sanitario di una delle ambulanze del 118 giunte in via Protospata dopo le prime segnalazioni.

Un secondo cittadino, che si trovava invece al volante della propria autovettura in quegli attimi, è stato investito dalla polvere dei calcinacci precipitati verso il basso: avendo di recente subito un intervento chirurgico all'occhio, quest'ultimo ha preferito farsi controllare in ospedale per verificare che non ci fosse alcun danno.

Sulle macerie della palazzina crollata è avvenuto poco fa anche un sopralluogo con un cane addestrato alla ricerca di persone sepolte, che non ha dato alcun esito. Anche il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, si è precipitato in via Protospata per prendere visione della situazione.

Il responsabile della ditta che stava eseguendo i lavori ha detto all'Ansa che nel cantiere, al momento del crollo, non vi era nessuno perché sia lui che gli operai avevano sospeso l'attività per il pranzo. È stato inoltre evacuato per precauzione un altro edificio nelle vicinanze, e due strutture sanitarie hanno sospeso l'attività. Sul posto sarebbe stato avvertito odore di gas: per questo motivo, insieme ai Vigili del fuoco, stanno operando anche dei tecnici di alcune aziende specializzate.