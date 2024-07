Paura a Milano, incendio nella notte in un appartamento: otto feriti in ospedale

Ascolta ora 00:00 00:00

Tanta paura la notte del 17 luglio in un palazzo di Milano, dove si è sviluppato un incendio che ha portato al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. A causa del rogo le persone che abitavano nell'edificio sono state evaquate, ma si sono comunque registrati otto feriti, finiti al pronto soccorso con vari livelli di gravità.

Cosa è successo

Secondo quanto riferito sino ad ora, l'incendio è scoppiato intorno alle 2.00, nella notte fra mercoledì 17 e giovedì 18 luglio. Il palazzo interessato è situato in via Tito Livio al civico 2, a breve distanza dalla stazione della metro di Lodi. A quanto pare si tratta di un condominio di ben otto pianti, con ventiquattro appartamenti. Le fiamme si sarebbero sprigionate al primo piano, cosa che ha reso l'intervento dei vigili del fuoco ancor più tempestivo.

Subito dopo l'allarme i pompieri si sono precipitati sul posto e per spegnere il rogo sono stati necessari ben trenta uomini e due autopompe. A scopo precauzionale, ventuno dei ventiquattro appartamenti sono stati evaquati. Sono occorse circa tre ore affinché l'incendio venisse circoscritto e sedato. I vigili del fuoco hanno poi provveduto a bonificare l'edificio da evenuali gas e altri fumi nocivi. In tutto, l'operazione è andata avanti fino alle 5.00 di questa mattina.

I feriti

Malgrado il celere intervento dei pompieri, si sono comunque registrati dei feriti. Fra questi, la proprietaria dell'appartamento al primo piano da cui si è originato il rogo. Si tratta di una donna italiana di 38 anni, fuggita dalla sua abitazione prima che fosse troppo tardi. Rimasta ferita al volto è stata trasportata in codice giallo in ospedale, dove i medici hanno riscontrato una seria ustione. Altre sette persone sono rimaste ferite, anche se nessuno in modo grave.

Tre sono state trasferite in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano, mentre le altre quattro, in codice verde, hanno raggiunto il Policlinico e il Fatebenefratelli. Altri sedici condomini sono stati assistiti in loco.

Adesso si sta cercando di capire che cosa abbia provocato il rogo.