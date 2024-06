Le sprangate in centro a Milano: la rissa choc tra nordafricani

Ascolta ora 00:00 00:00

Si sono vissuti attimi di paura in corso Buenos Aires a Milano, dove è esplosa una furiosa rissa tra due gruppi di nordafricani per ragioni di viabilità: dopo una manovra azzardata compiuta da un mezzo a quattro ruote, a fronteggiarsi sono stati egiziani da un lato e marocchini dall'altro, ed è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine per evitare che la situazione potesse ulteriormente degenerare.

I fatti si sono verificati nel pomeriggio di ieri, sabato 22 giugno. Manca ancora qualche minuto alle ore 15.00, quando due giovani di nazionalità marocchina attraversano con semaforo verde il passaggio pedonale in via Vitruvio all'altezza dell'incrocio con corso Buenos Aires. I nordafricani, uno dei quali in chiare condizioni di alterazione psicofisica, sono ancora sulle strisce nel momento in cui un furgoncino con a bordo tre egiziani svolta improvvisamente a sinistra per immettersi in via Vitruvio, compiendo una manovra non consentita dalla segnaletica.

Il mezzo sfiora letteralmente i due marocchini, che reagiscono alla manovra iniziando a insultare il conducente e l'uomo che si trovava sul lato del passeggero. A parte qualche urlo e un colpo assestato dai pedoni alla portiera anteriore destra della vettura, sembra che la lite si sia conclusa, ma il peggio doveva ancora arrivare.

Dopo aver arrestato la corsa del furgoncino nei pressi di un passo carrabile, dal suo interno scendono tre egiziani, intenzionati a farsi giustizia da soli per gli insulti ricevuti. Due di loro stringono in mano delle lunghe assi di legno raccolte dal fondo del cassone e si dirigono verso i marocchini con le peggiori intenzioni: questi ultimi fuggono verso la fermata Lima della metropolitana, ma vengono raggiunti nei pressi delle scale.

Nasce quindi una violenta colluttazione tra i due gruppi rivali, cosa che convince alcuni negozianti di corso Buenos Aires a tirare giù le serrande per evitare di subire dei danni alle proprie vetrine. Terrorizzati, i passanti contattano immediatamente il 112 per chiedere l'intervento sul posto delle forze dell'ordine: in breve in corso Buenos Aires giungono gli agenti della sezione motociclisti Nibbio dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano e i colleghi delle Volanti.

Gli uomini in divisa riescono a porre fine alle tensioni tra i due gruppi, e conducono negli uffici di via

Fatebenefratelli due egiziani e due marocchini per le consuete operazioni di identificazione e incriminazione. Un terzo egiziano, colto da lieve malore, è stato invece trasportato in ospedale per effettuare degli accertamenti medici.