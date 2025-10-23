Il pedinamento, poi il doppio tentativo di stupro: l'aggressione choc dello straniero

Un tunisino di 34 anni è stato arrestato in Valle Camonica per aver aggredito e tentato di abusare sessualmente di due donne. Il soggetto, che ha opposto strenua resistenza al fermo, si trova adesso dietro le sbarre, come disposto dal gip di Brescia.

Stando a quanto riportato dagli inquirenti, il fatto risale allo scorso 2 settembre, e si è verificato a Darfo Boario Terme (Brescia). In evidente stato di alterazione psicofisica, il 34enne ha preso di mira due ragazze italiane che stavano passeggiando per strada. Le giovani, entrambe 21enni, non conoscevano il soggetto, che tuttavia le ha seguite, tendendo loro un agguato. Dopo averle pedinate per un po', l'uomo ha infatti cercato di intavolare una conversazione per avvicinarle e infine è entrato in azione, aggredendole. Le ragazze sarebbero state molestate e palpeggiate nelle parti intime. Le due, terrorizzate, sono fortunatamente riuscite a chiedere aiuto alle forze dell'ordine.

Sul posto si è precipitata una pattuglia dei carabinieri della stazione locale. Il 34enne è stato immediatamente fermato e poi sottoposto alle procedure di identificazione. Le fasi di fermo sono state particolarmente difficoltose, perché il tunisino ha opposto resistenza, aggredendo gli uomini dell'Arma.

Accusato di violenza sessuale e, il tunisino è stato tratto in arresto e tradotto dietro le sbarre del carcere di Brescia.

Oggi la notizia della custodia cautelare in carcere confermata dal gip di Brescia. Lo straniero rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria.