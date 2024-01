Pordenone, scivola dalla seggiovia: così la bimba è stata salvata dal maestro di sci

Sono stati dei momenti di forte tensione quelli vissuti in un impianto sciistico di Piancavallo (Pordenone) quando una bambina di soli 8 anni è scivolata dalla seggiovia, cadendo da un'altezza di 4 metri. La tragedia è stata evitata da un maestro di sci che si trovava insieme alla piccola ed ha avuto la prontezza di afferrarla per un braccio, attutendo così la caduta.

Cosa è successo

Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, il fatto si è verificato nel corso della mattinata di ieri, sabato 20 gennaio. La bambina stava seguendo una lezione di sci insieme ad altri coetanei e per questo motivo era salita sulla seggiovia Sauc col maestro e due bambini. Poco dopo la partenza, tuttavia, qualcosa è andato storto. La bimba ha cominciato a scivolare, fino a uscire dalla seduta e cadere.

Tempestivo l'intervento del maestro di sci che, compreso il pericolo, ha avuto la prontezza di riflessi necessaria per afferrare la piccola allieva ed evitare la caduta rovinosa. In poco tempo la situazione è stata chiara a tutti coloro che si trovavano nell'area circostante ed è stato dato l'allarme. Il maestro ha trattenuto la bambina fino a quando ha potuto, ma alla fine il peso e la forza di gravità hanno avuto la meglio. La bimba è precipitata da un'altezza di circa 4 metri, ma nel frattempo un operatore addetto alle operazioni di soccorso era riuscito a posizionarsi sotto la seggiovia e ha afferrato al volo la minorenne, attutendo così la sua caduta. Sul posto anche un altro maestro di sci, e il personale incaricato di gestire l'impianto.

Malgrado il grande spavento, la vicenda si è quindi conclusa con un lieto fine, perché la bambina è stata tratta in salvo. Trasportata per ogni evenienza al pronto soccorso dell'ospedale locale, è stata sottoposta a controlli e i medici hanno solo riscontrato lesioni giudicate non gravi.

Le indagini

Resta ora da capire come abbia fatto la piccola a scivolare dalla seggiovia. Comprendere le cause di questo è fondamentale per evitare che un simile episodio si ripeta, portando magari a una tragedia. Sul caso stanno indagando i carabinieri della stazione di Aviano.