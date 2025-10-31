L'autista ha un malore, scuolabus finisce in un torrente: studenti feriti

Arriva dalla provincia di Sondrio la notizia di un nuovo incidente stradale che ha coinvolto un autobus con a bordo degli studenti. Il fatto è accaduto pochi giorni dopo la tragedia avvenuta nel comune di Piavon, nel Trevigiano, dove è morto un uomo di 85 anni. In questo caso, per fortuna, tutte le persone coinvolte stanno bene, anche se pare ci siano stati dei feriti.

Stando a quanto riferito sino ad ora, l'episodio si è verificato verso le 7.35 di stamani - venerdì 31 ottobre - lungo la statale 300 del Gavia, nelle vicinanze di Santa Caterina Valfurva. Sullo scuolabus, oltre al conducente, viaggiavano nove studenti che dovevano essere portati a scuola, a Bormio. Non si conoscono ancora le dinamiche dell'incidente, ma sembra che a un tratto l'autista, un uomo di 39 anni, abbia accusato un malore, perdendo il controllo sul mezzo. Il bus è quindi uscito fuori strada, precipitato nel torrente Frodolfo.

Sarebbero stati proprio i ragazzi, tutti minorenni, a dare l'allarme, contattando i soccorsi. Alcuni genitori, chiamati dai figli, hanno raggiunto la zona, cominciando subito ad aiutare i giovani ad uscire dal mezzo. Sul posto sono poi arrivati gli operatori sanitari del 118 con ambulanze e automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Tirano. Grazie ad un'autogru è stato possibile estrarre il mezzo dal torrente. Alcune operazioni di ripristino sono ancora in corso.

Quanto alle persone estratte dal bus, si tratta di nove adolescenti.

Alcuni sono rimastidopo il terribile incidente, ma non in modo grave. Quattro sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Morelli di Sondalo, dove sono stati medicati. Non si conoscono le condizioni di salute del conducente del mezzo.