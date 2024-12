Paura sul traghetto Moby Tommy, uomo cade in mare. Ricerche in corso

Ascolta ora 00:00 00:00

Allarme questa mattina, quando un passeggero del traghetto Moby Tommy è finito in mare, sparendo alla vista di chi si trovava con lui. Le ricerche sono partite subito ma, almeno per il momento, non giungono risultati.

L'episodio si è verificato stamani, domenica 1 dicembre. L'uomo, di nazionalità tedesca, stava viaggiando a bordo della nave traghetto Moby Tommy, partita dal porto di Genova. A quanto pare l'imbarcazione aveva percorso circa dieci miglia dalla costa genovese quando è accaduta la disgrazia. L'uomo è caduto in mare, senza lasciare traccia di sé. Stando alle testimonianze raccolte e poi riportate dagli inquirenti non sarebbe stato un incidente, quanto piuttosto un atto volontario. Tutto, in ogni caso, è ancora da verificare, pertanto il condizionale è d'obbligo.

Subito dopo il terribile episodio sono stati allertati i soccorsi. La nave della Moby, diretta a Porto Torres, è stata raggiunta dagli uomini della capitaneria di porto e dai vigili del fuoco, arrivati a bordo di un elicottero e di una motobarca.

I soccorsi hanno iniziato prontamente le, controllando in ogni zona possibile. Per il momento, purtroppo, non ci sarebbero novità.

Gli inquirenti, informati dell'accaduto, indagano per cercare di ricostruire le dinamiche della vicenda e risalire alle cause di quanto accaduto.