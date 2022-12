Pensionata muore sbranata dai suoi due cani: l'avevano già aggredita

Iolanda Besutti, pensionata di 68 anni, è stata sbranata da quelli che su Facebook chiamava "i suoi due leoni", i cani di razza Rottweiler con cui viveva a Concordia sulla Secchia, comune in provincia di Modena. La tragedia è avvenuta nel giardino di casa poco prima del pranzo di Natale, intorno alle 12 di domenica 25 dicembre. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe morta a causa delle ferite riportate dopo essere stata aggredita dalla coppia di cani. La vittima, una pensionata, viveva in casa con il marito in via Santi, al civico 8. Non è ancora chiaro il motivo che possa aver scatenato l'improvvisa aggressione da parte dei due animali domestici, Tor e Tayson.

Ignoto il motivo dell'aggressione

Quando sono giunti i soccorsi sul luogo della tragedia, le condizioni dell'anziana sono apparse subito gravissime. Il personale sanitario ha deciso di trasportata d’urgenza all’ospedale di Baggiovara, nel Modenese, la pensionata che è però deceduta durante il tragitto verso il pronto soccorso. A trovare la vittima in gravissime condizioni in giardino sono stati alcuni suoi parenti, tra cui la figlia, una volta rientrati a casa. Il marito non era invece nell'abitazione. Sul profilo Facebook della donna si nota una foto con due rottweiler neri che lei stessa definisce come "i miei due leoni" .

Cosa stava facendo in giardino

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri. Su quanto successo sta indagando la polizia Locale che dovrà adesso cercare di ricostruire gli ultimi attimi precedenti alla tragedia. Sembra che i due molossi vivessero da tempo con la donna e che l'avessero già azzannata in passato. Quando è stata aggredita la 68enne era in giardino e stava dando da mangiare alla coppia di Rottweiler che, per non si sa quale motivo, l'hanno morsa sia al capo che al braccio. Il pubblico ministero di turno ha disposto che sia eseguito l'esame autoptico sul cadavere che è stato trasferito all'istituto di medicina legale.

Il precedente

Lo scorso mercoledì, nel comune di Galbiate, nel Lecchese, un branco di 3 cani aveva attaccato un gruppo di persone che si trovava nel giardino dell'asilo e dell'oratorio dove era in corso la festa di Natale. Ad avere la peggio è stato un bambino di 8 anni che ha perso l'orecchio durante l'aggressione. Anche la sua giovane mamma, una 28enne, è stata azzannata mentre stava cercando di difendere il figlio. Sono rimasti feriti anche una insegnante e un altro bimbo. Sembra che i cani siano scappati da un prato recintato.