Perugia, ragazza colpita con un pugno e gettata a terra da un nigeriano

Era appena scesa dall'autobus e si stava recando al supermercato quando, mentre camminava sul marciapiede, un nigeriano di 27 anni si è avventato contro di lei e l'ha colpita al volto con un pugno, facendola finire a terra per poi continuare per la sua strada come se niente fosse: un'aggressione senza alcun motivo, fatta in pieno giorno e in mezzo alla gente, che ha lasciato la vittima, una 24enne peruviana, sotto choc.

L'aggressione

I fatti si sono verificati a Perugia, per la precisione nella zona di Fontivegge, lo scorso martedì 9 novembre, ma le immagini hanno iniziato a circolare sui social solo nelle scorse ore. A raccontare l'episodio è la stessa vittima, durante un'intervista concessa a Perugia Today. "Ero appena scesa dal bus e stavo andando a fare spesa, quando all’improvviso ho visto questa persona, che non conosco, venire contro di me e colpirmi al volto, con uno schiaffo o un pugno, non saprei" , spiega la giovane.

Ancora traumatizzata per l'accaduto, la giovane viene soccorsa da un ragazzo che la aiuta a rialzarsi, mentre l'extracomunitario prosegue verso la vicina piazza da cui partono i mezzi pubblici. Sanguinante al labbro e dolorante, la 24enne decide di non recarsi al pronto soccorso ma contatta il 112 per denunciare i fatti alla polizia: "È stata un po' lunga perché la mia aggressione si è intrecciata con la mia richiesta di protezione umanitaria, quindi sono dovuta tornare più volte in Questura, l'ultima per il riconoscimento" , prosegue la vittima, decisa ad andare fino in fondo per evitare che ciò che le era appena accaduto potesse ripetersi.

Tra l'altro il responsabile, un clandestino di 27 anni, era personaggio ben noto alle forze dell'ordine locali e con una serie di precedenti alle spalle. Chiaro che, dopo l'aggressione subita, la paura di girare per Fontivegge sia diventata ancora più grande: "So che chi mi ha aggredito aveva amici tra quelle persone che gravitano in quella zona. Adesso evito di passare di lì, non si sa mai" , ammette la giovane vittima.

La denuncia di FdI

A diffondere il video sui social era stato nelle scorse ore l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Marco Squarta. "A Perugia, nella mia città, è accaduto un fatto gravissimo", guardate cosa ha fatto questa bestia" , scrive sulla sua pagina Facebook il rappresentante di FdI. "Senza alcun motivo, all’improvviso, ha colpito con una violenta manata una donna. Immagini che fanno rabbrividire e che ricordano quello che è successo pochi giorni fa in America, dove all'improvviso un extracomunitario ha tolto la vita ad una ragazza" , aggiunge Squarta.

"Qui fortunatamente è andata molto meglio, ma poteva finire in tragedia. Mi auguro che questo individuo venga individuato al più presto. Chi si macchia di simili violenze merita la galera e, una volta scontata la pena, deve essere cacciato a vita dal nostro Paese" , conclude l'europarlamentare.

L'espulsione del responsabile

Il nigeriano è stato rintracciato dopo 3 giorni di ricerche nella giornata di ieri, venerdì 12 settembre.

Dopo l'arresto, è stato condotto in questura: denunciato per percosse, per il nigeriano è scattata l'con accompagnamento presso il CPR di Ponte Galeria a Roma. Come detto, infatti, si era già reso protagonista di atti di violenza contro passanti e residenti proprio nella zona di Fontivegge, con aggressioni, molestie, lancio di sassi e di bottiglie.