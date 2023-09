"Pesche per divorziati". La simpatica proposta del fruttivendolo

Lo spot pubblicitario "La pesca", lanciato nei giorni scorsi da Esselunga, sta ancora facendo discutere chi lo ha apprezzato e chi continua a criticarlo. A queste due reazioni si è però aggiunta una "terza via", percorsa da chi ne ha realizzato a suo modo una parodia per sorriderci sopra. E su questa base, aggirandosi per il mercato di Livorno, può quindi capitare di scorgere in mezzo alla merce in vendita un cartello che recita: " Pesche per divorziati". Questa l'iniziativa goliardica messa in piedi dal fruttivendolo Piero Giovannelli, titolare insieme al padre Roberto del banco "Frutta e verdura da Pierino". Un'idea che sui social network è subito diventata virale, travalicando ben presto i confini livornesi. Stando a quanto riporta la stampa locale, tutto è iniziato qualche giorno fa, più o meno nelle stesse ore in cui lo spot pubblicitario di Esselunga stava iniziando a far parlare gli italiani.

Giulio Murziani, fondatore della pagina social locale "Livornogram", ha quindi contattato l'ambulante livornese, conoscendone la verve, e lo ha invitato a pensare ad un riferimento goliardico allo spot. Il diretto interessato non se lo è fatto ripetere due volte: dopo averci pensato, ha preso due cartoncini e un pennarello e ha dato sfogo all'ironia che nella città labronica è di casa. E così, gli avventori del mercato di piazza Cavallotti, nelle scorse ore non hanno potuto fare a meno di notare il "richiamo" alla pubblicità di Esselunga. In mezzo alle pesche in vendita sulla sua bancarella, Giovannelli ha posto due cartelli inediti: " Pesche per divorziati" e "Questa è pe' mi' pa'" (ovvero "questa è per mio padre" in vernacolo livornese, alludendo evidentemente al momento in cui nello spot la bambina consegna la pesca al padre).