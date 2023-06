Clochard pestato a morte da due ragazzini: c'è il video dell'agguato a Pomigliano d'arco

Un pestaggio brutale e l'inutile corsa in ospedale: così è morto dopo atroci sofferenze il clochard 43enne di nazionalità gambiana Frederick Akwasi Adofo: quello che evidentemente i giovanissimi assassini non sapevano, è che le videocamere installate in via Principe di Piemonte a Pomigliano d'Arco (Napoli), nei pressi del luogo dell'aggressione, hanno ripreso tutto.

Il video dell'aggressione

Grazie alle indagini condotte dai carabinieri, quindi, il cerchio si sta stringendo attorno ai due responsabili che hanno letteralmente massacrato di botte l'uomo nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 giugno. Stando alle poche notizie filtrate fino ad ora, i ragazzi non vivrebbero lontano dal luogo del pestaggio: l'attenzione degli inquirenti, infatti, si starebbe concentrando in particolar modo su Parco Piemonte, rione ad alta densità criminale. Le videocamere avrebbero ripreso sia il momento in cui i responsabili si avvicinano al clochard, dando via alla terribile aggressione, e poi quello in cui si allontanano da via Principe di Piemonte mentre la vittima tenta disperatamente di trovare scampo in un cortile, lo stesso in cui è stato rinvenuto agonizzante dai soccorritori. Assistito da un'ambulanza del 118, il 43enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Nola, ma è morto poco dopo il ricovero.

I precedenti

Oltre all'identità degli aggressori, anche se probabilmente ancora per poco, restano ignote le motivazioni alla base della violenza. Non si sa ancora neppure se i fatti possano essere in qualche modo correlati a un episodio avvenuto qualche tempo fa. "È successo già altre volte" , scrive invece un anonimo in una lettera lasciata sulla panchina generalmente usata dal clochard per dormire, "e nessuno di noi ha mai fatto qualcosa perché non arrivasse il peggio. Purtroppo il peggio è arrivato. Perdonaci se puoi".

Città sconvolta