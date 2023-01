La baby gang, le botte e l'operazione: pestato figlio 16enne del consigliere regionale

Quattro mesi fa il figlio 16enne di Fabio Altitonante, sindaco di Montorio e consigliere regionale di Forza Italia in Lombardia, venne stato aggredito da una baby gang mentre si trovava sui Navigli con alcuni amici. A denunciare ora quanto avvenuto è stato suo padre con un post sulla pagina Facebook: "Oggi piccolo pit stop per Fede, operato al timpano dopo essere stato aggredito da una baby gang, che voleva sottrargli il cellulare" .

La brutale aggressione

Circa quattro mesi fa, il 16enne era stato vittima di una rapina molto violenta da parte di una baby gang e adesso era stato necessario intervenire chirurgicamente al timpano a causa di un forte schiaffo arrivato da dietro le spalle. Come riportato da il Messaggero, Fabio Altitonante ha raccontato che quella sera il figlio, insieme ad altri tre compagni di classe, stava raggiungendo una pizzeria in zona Navigli. A un tratto un gruppo di ragazzi si è avvicinato e uno di questi ha sferrato un potente schiaffo prendendo in pieno l’orecchio del figlio e il ragazzo è caduto a terra. La banda di giovani delinquenti avrebbe poi minacciato gli amici di consegnare loro i quattro telefoni. Le vittime non si sono però arrese e, invece di assecondare la richiesta, hanno iniziato a urlare per attirare l’attenzione delle persone presenti in quel momento.

A quel punto gli aggressori hanno preferito scappare facendo perdere le proprie tracce. Arrivati i soccorsi, il 16enne è stato trasportato a bordo di una ambulanza al pronto soccorso dove i medici che lo hanno avuto in cura hanno riscontrato una lesione del timpano. Dopo essersi fatto visitare anche da altri medici, tra i quali specialisti otorinolaringoiatri, ha aspettato alcune settimane per vedere se la frattura potesse magari curarsi da sola. Purtroppo però la situazione stava peggiorando e si è resa necessaria l’operazione chirurgica: nella giornata di ieri il ragazzo è stato operato all'ospedale Fatebenefratelli a Milano. Su quanto avvenuto al 16enne è stato aperto un fascicolo. Il politico ha tenuto a sottolineare che "non è possibile per un genitore pensare che suo figlio rischia un'aggressione mentre si sta facendo una passeggiata, non in una delle periferie più pericolose d'Italia, ma in una delle zone più frequentate e pattugliato della capitale lombarda".

L'intervento chirurgico