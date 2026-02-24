Pietra Ligure, cede ringhiera a scuola: bimbo di 9 anni precipita da 4 metri di altezza

Intorno alle 10 di stamani un bambino di 9 anni è caduto da un terrazzino all'interno della scuola Papa Giovanni di viale Europa, a Pietra Ligure (Savona), facendo un volo di circa quattro metri ed è stato portato in codice rosso all'ospedale Santa Corona. In condizioni gravi ma non in pericolo di vita (avrebbe riportato un politrauma), è stato trasferito all'ospedale Gaslini di Genova per ulteriori accertamenti.

Secondo le prime informazioni il piccolo era appoggiato alla ringhiera del terrazzino affacciato sul cavedio, a circa 4 metri d'altezza, quando questa ha ceduto. L'allarme è scattato subito: sul posto oltre all'ambulanza e all'automedica inviate dal 118 anche i vigili del fuoco. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.

La dinamica

Secondo le prime testimonianze il bambino, che in quel momento si trovava sulla terrazza, si sarebbe appoggiato alla ringhiera che improvvisamente avrebbe ceduto.

In pochissimo tempo sono arrivati i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. In corso tutte le verifiche necessarie ad accertare cosa possa aver causato il cedimento, con cui si è sfiorata la tragedia.