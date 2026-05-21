Pirata ubriaco investe due sorelle sulle strisce a Milano, una muore

Un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce, la scorsa notte, in via Carnia, a Milano, uccidendone una. L'altra è grave. L'uomo, un 39enne italiano, che era ubriaco e non si è fermato a prestare i soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della Polizia Locale.

Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolico

consentito ed è risultato positivo anche per droga. Esito confermato dal narcotest. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso, con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti.