"Poi buttate...". La fidanzata di Andrea Papi, il runner ucciso dall'orso Jj4, attacca gli animalisti

Trecento animalisti da tutta Italia per partecipare alla manifestazione organizzata al Centro Vivaistico Forestale Casteller di Trento da Scobi e Assemblea Antispecista per dire no alla reclusione e all'abbattimento dell'orso Jj4, che il 5 aprile ha ucciso Andrea Papi. Il dibattito prosegue da giorni, ma l'ultimo gesto degli ambientalisti ha mandato su tutte le furie Alessia Gregori, fidanzata del runner. La giovane ha scritto un post su Facebook che non lascia spazio a grandi interpretazioni: "Poi buttate in terra le sigarette e la plastica del vostro panino col prosciutto mi raccomando, così salvaguardate bene la natura" . Un messaggio dritto e perentorio.

Non è la prima volta che la fidanzata di Andrea Papi prende posizione nel dibattito pubblico sulla tragica morte del 26enne. Spesso, infatti, ha utilizzato i social network per stroncare chi speculava sulla tragedia. Virale la replica a un papello di Selvaggia Lucarelli: "Signora Lucarelli non so se le è chiaro che noi nel bosco ci viviamo, esci dalla porta di casa e sei nel bosco. Nessuno cerca niente, nessuno è uno sprovveduto". E ancora, la bordata finale: "Se non si ha cognizione di causa è meglio tapparsi la bocca e lasciar fare chi se ne intende. Siete voi gli animali che banchettano sul dolore altrui".

La manifestazione per l'orso Jj4