Due 16enni sono stati fermati in quanto " gravemente indiziati " di aver ammazzato di botte il clochard ghanese Frederick Akwasi Adofo, 43 anni, nella notte tra domenica e lunedì a Pomigliano D'Arco (Napoli). La procura minorile contesta loro il reato di omicidio aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. " Hanno continuato a sferrare calci e pugni, molti dei quali indirizzati al capo - precisa la procuratrice Maria de Luzenberger Milnernsheim in un comunicato diramato questo pomeriggio - quando ormai la vittima era immobile a terra ".

La svolta nelle indagini

La svolta nelle indagini è arrivata nella mattinata di mercoledì 21 giugno, a 24 ore dal delitto. Decisiva è stata l'acquisizione dei filmati estrapolati dalle telecamere di sorveglianza puntate in via Principe di Piemonte, dove è avvenuto il brutale pestaggio. I due ragazzi indiziati dell'omicidio hanno entrambi 16 anni - uno è romeno, l'altro italiano - e sono residenti nel napoletano. I militari della compagnia del nucleo di Castello di Cisterna li hanno accompagnati al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, accanto al Tribunale dei Minori del capoluogo partenopeo.

I due 16enni identificati grazie ai social

Fondamentale è stato il raffronto dei filmati con i contenuti pubblicati dai due indagati sui rispettivi profili social che ha consentito - riporta il Corriere.it - la loro tempestiva identificazione. Dall'analisi degli account sono emersi foto e video che inneggiano alla violenza, con anche immagini di bastoni retrattili e coltelli.

"Aggressione improvvisa e immotivata"

Al momento, il reato contestato ai due 16enni è l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai futili motivi. " Una telecamera installata in un esercizio commerciale - mette nero su bianco la procuratrice Maria de Luzenberger Milnernsheim, titolare dell'inchiesta - ha ripreso la violenta aggressione, improvvisa e immotivata da parte dei minori nei confronti della vittima, che si trovava da sola sulla pubblica via. I due, dopo aver colpito al volto l’uomo, hanno continuato a sferrare calci e pugni, la maggior parte dei quali indirizzati al capo, quando ormai la vittima era immobile a terra ".

Il sindaco: "Un tragedia che ha sconvolto la nostra comunità"