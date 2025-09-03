Portiere 13enne aggredito a fine partita. L'aggressore: "storia ingigantita"

Ennesimo pessimo episodio per lo sport. Una partita del torneo under 14 Superoscar nel Torinese finisce in rissa e Thomas portiere 13enne della Volpiano-Pianese è stato aggredito da uno dei genitori dei giocatori del Carmagnola. Dopo una serie di calci e pugni il giovane è stato trasportato d'urgenza in ospedale, riportando una frattura del malleolo e una contusione allo zigomo.



Episodi che vediamo sempre più spesso, sia nella massima serie che nei campionati giovanili. Secondo le prime ricostruzioni dopo il triplice fischio sarebbero volati una serie di insulti - come spesso accade - per poi finire alle mani. Proprio Thomas e l'altro portiere si sono scaldati e hanno iniziato a colpirsi, quando il padre del portiere del Carmagnola ha scavalcato le recinzioni ed è intervenuto, mandando Thomas in ospedale.



"Chiedo scusa per la mia reazione, ma la storia è andata diversamente", ha spiegato il 40enne coinvolto che è stato denunciato per aggressione. Secondo il suo legale Beatrice Rinaudo l'uomo "è un papà ed è umano" spiegando che "nulla giustifica il suo comportamento, ma non è giusto che la società avversaria cavalchi la vicenda. Sta anche ricevendo minacce di morte". L'aggressore ha poi chiarito di aver "solo tirato uno schiaffo all'altro portiere" per difendere il proprio figlio.



Ora i video girati sugli spalti sono sotto gli occhi degli inquirenti che dovranno far luce su quanto successo. Nel frattempo il Volpiano Pianese ha fatto sapere che ha ritirato la squadra dal torneo, precisando che questa scelta è "dettata dalla volontà di comprendere fino in fondo quanto è accaduto. La nostra Società ha sempre creduto fermamente nei valori dello sport: lealtà, rispetto e fair play sono i principi che guidano il nostro lavoro quotidiano con i ragazzi. Proprio per questo, quando tali valori vengono meno in maniera così grave, riteniamo necessario fermarci e riflettere".

Nel pomeriggio di oggi - 3 settembre - il comitato organizzatore del torneo ha fatto sapere che "alla luce

della ricostruzione dell'accaduto sulla base del referto arbitrale e di contributi video" ha deciso di escludere dal torneo le due squadre dato che sono "entrambe responsabili della rissa che si è scatenata a fine partita".