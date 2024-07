"Potete stare nel vostro forno": la risposta choc alla famiglia israeliana

Ascolta ora 00:00 00:00

È davvero incredibile quanto accaduto a famiglia israeliana proveniente dal distretto di Ness Ziona che aveva intenzione di recarsi in Europa e fare un salto anche nel nostro Paese: la meta prescelta era San Vito di Cadore, località che si trova tra Cortina d'Ampezzo e Pieve di Cadore, importante meta turistica invernale ed estiva. Purtroppo, però, nel momento della prenotazione su una delle strutture presenti su Airbnb, il proprietario dell'appartamento ha impedito alla famiglia il soggiorno rimbalzandoli con una scritta antisemita da brividi.

La frase choc

Come denunciato sul portale israeliano YnetNews, alla richiesta del padre di famiglia in cui spiegava la provenienza e il numero dei componenti, cinque, sottolineando la gioia di soggiornare nell'appartamento prescelto, il proprietario Lorenzo ha scritto risposto in inglese: " You can stay under the gas oven ", ovvero " Potete rimanere nel vostro forno ". Senza troppi giri di parole, appare evidente l'allusione al metodo usato dai nazisti per sterminare gli ebrei durante l'Olocausto, sicuramente una delle pagine più buie della storia dell'umanità. " Siamo scioccati ", ha detto A. (ha preferito rimanere anonimo dando soltanto l'iniziale del suo nome) al sito israeliano. " Viaggiamo molto e siamo sempre stati raccomandati come ospiti puliti e ordinati. Sembra che l'odio nei nostri confronti a causa della nostra identità israeliana stia di nuovo emergendo, anche tra coloro che sono presumibilmente tolleranti e orientati al servizio ".

Indagini in corso

Quest'episodio, ovviamente, non poteva passare inosservato: Digos e Polizia Postale sono già al lavoro per risalire al proprietario dell'appartamento Airbnb che si è macchiato di un fatto di tale gravità. Secondo le prime ricostruzioni, il nome dell'italiano non risulterebbe sull'elenco di host della piattaforma perché, a volte, gli appartamenti fanno capo a società ed è difficile risalire alla persona fisica che ha effettivamente risposto all'annuncio. Quando si arriverà a capo di questa vicenda, l'autore della risposta dovrà sicuramente rispondere della sua azione sia a livello civile ma probabilmente anche penale.

"Parole inqualificabili"

La vicenda non deve in alcun modo ricadere sugli altri host della zona: per questo motivo anche il Comune bellunese si sta dando da fare per provare a risalire all'autore del folle gesto che ha condannato pesantemente l'episodio. " Parole inqualificabili e su questo non c’è altro da aggiungere. Ora è necessario capire bene l’episodio. Il nostro territorio punta sul turismo e mi sembra una follia che uno dei nostri operatori possa essere il responsabile: tutti stanno impegnandosi per un’ospitalità che tenga conto delle diverse culture evitando qualsiasi tipo di discriminazione ", ha dichiarato al Corriere della sera Franco De Bon, neo eletto sindaco di San Vito di Cadore.

La stessa condanna è arrivata anche da Gildo Trevisan, presidente del Consorzio turistico Cadore Dolomiti. " Una frase che non merita alcun commento, ma tutto questo è anche frutto di una liberalizzazione del settore.

Chiunque sia proprietario di un appartamento si può improvvisare imprenditore senza che esita un albo, un elenco, una qualsiasi regolamentazione. Certi episodi possono dipendere anche da questo e le conseguenze per il territorio, come in questo caso, possono essere gravissime".