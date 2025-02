Prato, 22enne uccide la madre a coltellate poi dà fuoco alla casa

Ascolta ora 00:00 00:00

Omicidio nella notte in provincia di Prato. Un giovane di 22 anni è accusato di aver ucciso la madre con almeno tre coltellate. Secondo gli inquirenti, poi, avrebbe dato fuoco all'abitazione. È successo questa mattina, martedì 25 febbraio, intorno alle 4, a Montepiano, una frazione di Vernio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, il procuratore di Prato Luca Tescaroli, che ha dato conferma della tragedia familiare, e il pubblico ministero di turno Laura Canovai. I carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti dopo essere stati allertati per l'incendio di una villetta.

Il presunto omicida è sordomuto

Le fiamme sono state spente nel giro di poco ma all'interno della casa è stato trovato il corpo senza vita della donna che ci abitava insieme al figlio. Subito le indagini hanno imboccato la pista dell'omicidio: da quanto emerge, infatti, sarebbe stato il figlio, sordomuto, con vari problemi di natura psicologica, a uccidere la donna a coltellate. La villetta della famiglia si trova nella zona del Lago Fiorenzo. Il 22enne è stato trovato sul posto ed è stato preso in consegna dai carabinieri. È apparso subito chiaro che non era morta a causa dell'incendio ma per le tre ferite provocate da un coltello affondato nel corpo.

La famiglia era seguita dai servizi sociali

Sono così scattate le indagini dei carabinieri, con i rilievi della scientifica e l'arrivo dei magistrati. Secondo le prime informazioni, la vittima, una cinquantenne che lavorava saltuariamente facendo le pulizie, avrebbe vissuto da sola con il figlio 22enne nella villetta. Il marito abiterebbe sempre a Montepiano ma in un'altra casa, mentre l'altro figlio della coppia si è trasferito fuori regione. La famiglia era seguita dai servizi sociali del Comune di Vernio.

"È un dramma che colpisce duramente la comunità di Montepiano e Vernio tutta

Ci stringiamo attorno alla famiglia colpita da un così grande dolore".

Sul luogo dell'omicidio è rimasta a lungo anche il sindaco di Vernio Maria Lucarini.- ha dichiarato il primo cittadino -.