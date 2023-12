Anziana parla durante l'Otello e viene presa a schiaffi: il gesto choc a Piacenza

Un episodio alquanto spiacevole e imprevedibile è accaduto al Teatro Municipale di Piacenza nella serata di venerdì 15 dicembre quando era in scena l'Otello di Giuseppe Verdi. Un uomo di circa 60 anni, improvvisamente, ha preso a schiaffi un'anziana signora di oltre 80 anni che sedeva nelle prime file e stava assistendo all'opera.

Cosa è successo

Secondo la ricostruzione del quotidiano Libertà, l'insano gesto sarebbe scaturito all'inizio del terzo atto durante la scena in cui Desdemona dice a Otello di fargli paura perché sta per andare incontro a un disperato destino. L'anziana signora, normalmente seduta in platea con accanto un bastone necessario per camminare, stava semplicemente scambiando, a bassa voce, qualche opinione con la sua vicina di poltrona. Ecco il raptus dell'uomo che, innervosito per il bisbiglio e con accanto la propria moglie e il proprio figlio, si sarebbe girato per darle un ceffone in pieno volto. Incredibile, davvero, se si pensa che fino a quel momento non c'erano stati segnali per il folle gesto e nemmeno un avviso da parte dell'uomo che, invece di prendere a schiaffi una donna in platea, si sarebbe potuto rivolgere educatamente chiedendo di fare silenzio (al massimo).

Il pianto della donna

In quel momento l'episodio è stato visto soltanto dalle persone nelle immediate vicinanze e non, logicamente, dalla maggior parte della platea che al buio del teatro aveva gli occhi proiettati sul palco. Questa scena, però, è stata osservata per bene dall'ex presidente della Provincia e oggi consigliere comunale (oltre a essere presidente del Conservatorio Nicolini) Massimo Trespidi, seduto su un palco e testimone di quanto accaduto davanti ai suoi occhi. " Ho visto una donna piangere perché si sentiva umiliata e questo è intollerabile. Sia l'uomo, sia suo figlio ribattevano rimarcando che lei parlava durante lo spettacolo. Non hanno neppure capito la gravità del gesto ", ha successivamente dichiarato. Come nulla fosse, poi, al termine dell'Otello l'uomo non è mai tornato sui propri passi e svincolato attraverso la folla senza chiedere scusa per il suo gesto.

Le reazioni social