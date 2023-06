Il principe (sfortunato con il calcio) ci riprova comprando il Portici

Il principe Emanuele Filiberto di Savoia fa incetta di squadre di calcio delle serie minori in Campania. L’ultima acquisizione in ordine di tempo è il Portici, che milita in Serie D, diventato ufficialmente di proprietà della Casa Reale Holding Spa. Dopo il Savoia di Torre Annunziata e il Real Aversa in provincia di Caserta, Emanuele Filiberto ha messo le mani sulla terza squadra campana, quella che milita nel campionato più importante, dato che il Real Aversa è retrocesso in maniera rocambolesca in Eccellenza, dove gareggia anche il Savoia. Fino a questo momento il principe non ha avuto molta fortuna in questa avventura imprenditoriale, ma è deciso a non mollare.

Il passaggio di mano

Come riporta il quotidiano Fanpage, già nei giorni scorsi la vecchia dirigenza del Portici calcio aveva reso noto il passaggio di proprietà “ad un nuovo gruppo di imprenditori che ha affiancato e aiutato, in un grande momento di difficoltà, la nostra società calcistica. La scelta di accettare la loro proposta, la migliore fra tutte le opzioni presenti e la più sicura àncora di salvezza per il Portici, è lontana da essere una resa o un abbandono, ma è solo coerente con la nostra volontà di dare continuità al progetto di calcio in città” .

Il comunicato di Emanuele Filiberto