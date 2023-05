“La mia squadra è stata avvelenata”. La denuncia di Emanuele Filiberto

"Quello che è accaduto ieri è un qualcosa di inaudito e, dal mio punto di vista, è un attacco anche alla mia persona oltre che alla città di Aversa. Hanno avvelenato la mia squadra" : questa la pesante denuncia di Emanuele Filiberto, proprietario del Real Aversa, compagine che milita in Serie D. Ieri la sua squadra è stata sconfitta 6-0 dal Ragusa nella gara valida per i playout, verdetto amaro per i campani: retrocessione in Eccellenza. Ma l’accusa del principe di Savoia scuote il campionato: un’intossicazione ha colpito tutti i calciatori della rosa, un’azione mirata a fare perdere il suo undici.

La denuncia di Emanuele Filiberto

Il principe ha spiegato di aver deciso di mandare la squadra in ritiro direttamente nella città di Ragusa, in un noto albergo cittadino: “Proprio per farli ambientare, essendo una città a 600 metri dal livello del mare, ma mai potevamo immaginare che nel 2023 potessero accadere cose simili. Non voglio fare nessuna illazione, ma l'unica cosa certa che tutti i nostri calciatori sono tutti in ospedale” . Come evidenziato da Emanuele Filiberto, durante il viaggio di ritorno sono risultate necessarie molte fermate per vomitare ma non solo: una volta rientrati, tutti sono stati portati all’ospedale di Salerno e ricoverati presso il nosocomio.

Come confermato dal presidente del Real Aversa, domenica mattina diversi calciatori hanno accusato dei dolori. Un dirigente della compagine campana ha chiesto il rinvio della partita, con esito negativo: “A quel punto non avendo alternative, hanno cercato di mettere in campo i giocatori pieni di farmaci pur di far disputare la gara, addirittura hanno dovuto mettere un giocatore al posto del portiere under. Spero che qui si faccia chiarezza e giustizia. Abbiamo già provveduto a denunciare la struttura che ci ha ospitato, ed ora faremo subito reclamo per far ripetere la partita e denunceremo tutto alla procura federale”.

Attesi sviluppi già nel corso delle prossime ore, con una conferenza stampa nella sala comunale di Aversa, alla quale Emanuele Filiberto parteciperà in videoconferenza. Da tre anni protagonista in Serie D, il Real Aversa ha chiuso la sua stagione al quindicesimo posto, valido per i playout salvezza. Contro i siciliani guidati dal tecnico Filippo Raciti, allo stadio di contrada Selvaggio, domenica è arrivata sonora sconfitta per 6-0, con le reti firmate Vitelli, Laplace e le doppiette di Manfre e Meola. Ma ora la denuncia del principe rimette tutto in discussione e non è da escludere un “replay”.