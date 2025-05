Print4All, l'industria della stampa fra tecnologia e visione del futuro

Ascolta ora 00:00 00:00

L’industria della stampa e del converting protagonista in Fiera Milano con Print4All, la manifestazione di riferimento del settore organizzata da Fiera Milano e promossa da Acimga e Arci che si conclude questo venerdì 30 maggio ed ha acceso i riflettori su macchine, tecnologie e materiali con novità di mercato presentate all’insegna di innovazione, digitalizzazione spinta e sostenibilità. Una triennale che si è proposta con 245 aziende espositrici, il 33% delle quali estere, provenienti da 17 Paesi, piattaforma strategica internazionale che ha messo in risalto la capacità innovativa del mercato del printing e del converting, a partire dal Made in Italy, con i grandi trend che stanno trasformando il settore e dove materiali, tecnologie, applicazioni e visioni di futuro si incontrano per ridisegnare l’industria della stampa. Edizione 2025 in cui è centrale anche l’attenzione al cartone ondulato, materiale chiave nella transizione verso imballaggi più sostenibili ed efficienti.

Fiera che guarda al futuro, all’automazione avanzata e all’Intelligenza Artificiale che sono pienamente operative nei sistemi di stampa e converting, trasformando i processi produttivi in chiave di efficienza, precisione e flessibilità con il Green Printing che è una realtà consolidata, sostenuta da tecnologie che rispondono in modo diretto alle esigenze di una produzione responsabile e conforme alle normative europee.

Il cartone ondulato – con un mercato italiano che vale oltre 4 miliardi di euro, secondo in Europa solo alla Germania – è oggi uno degli attori chiave di questo mondo perché le sue qualità intrinseche – resistenza, versatilità, eccellente stampabilità e ridotto impatto ambientale – lo rendono una risorsa preziosa non solo per la logistica e l’e-commerce, ma sempre più anche per la comunicazione visiva. Print4All ha confermato questo materiale come uno dei protagonisti della edizione 2025, con un focus tecnologico trasversale raccontato attraverso l’offerta di 40 aziende che, guidando l’operatore in visita in un percorso esperienziale all’interno dei padiglioni, mostrano tutto il potenziale creativo e industriale del “corrugated”. Soluzioni di stampa ad alto impatto, tecniche di trasformazione avanzate e progetti di packaging intelligenti mettono in luce come il cartone ondulato stia evolvendo da supporto funzionale a veicolo di brand identity e comunicazione emozionale.

A rafforzare il racconto c’è il Corrugated Experience Hub, l’iniziativa espositiva dedicata nel padiglione 9, concepita come hub informativo e ispirazionale per produttori, trasformatori, stampatori e brand owner. Grazie alla collaborazione con player tecnologici di primo piano – Canon Italia, Elitron Robotic Cutting Intelligence, Erhardt + Leimer, Fosber, Hp Italy, Koenig & Bauer, New Aerodinamica, Petratto, Sei Laser, Siegwerk, Simec Group, tesa – l’iniziativa illustra l’intera filiera produttiva del corrugated, dall’ondulazione alla stampa, offrendo dimostrazioni applicative e approfondimenti sui trend emergenti.

Un palcoscenico per scoprire le tecnologie più avanzate, generare nuove sinergie e valutare concrete opportunità di business in un settore in rapida trasformazione e costante crescita, ma anche un hub di formazione e conoscenza che guarda avanti, alle nuove generazioni con questo venerdì che è l’occasione per incontrare i giovani e raccontare loro le opportunità offerte dal mercato fra tecnologia e creatività.

Si parte alle ore 10.00 con “Mattia fa le scatole”, progetto a cura di Assografici, Enip-Gct, Arfgi e Acimga. Ne parleranno Maurizio D’Adda direttore generale di Assografici, Tommaso Savio Martinico direttore generale Enip-Gct, ed Enrico Barboglio direttore generale Argi e Acimga. Un video orientativo sulle professioni della stampa e del packaging, si rivolgerà direttamente agli studenti alle prese con le iscrizioni alla scuola superiore. Uno strumento per raccontare, attraverso la testimonianza di quattro giovani che hanno scelto di lavorare nel settore, competenze, ruoli, opportunità lavorative. Chiuderanno il programma, alle ore 11.30, gli studenti IULM con “A printless world – Può esistere un mondo senza stampa?”: una domanda provocatoria a cui hanno provato a dare risposta, innescando una riflessione sul ruolo della stampa nella società contemporanea e futura.

Print4All è presente in fiera nell’ambito di The Innovation Alliance in contemporanea con GreenPlast, Ipack-Ima e Intralogistica Italia, evento unico nel suo genere che propone una grande una

sulla capacità innovativa dellacon 1.857 espositori, di cui il 39% internazionali provenienti da 38 Paesi.