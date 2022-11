"Perderete 17 chili in un mese". Venditrice smascherata da Striscia la notizia

A Napoli una donna vendeva farmaci illegali nel nostro Paese e pericolosissimi attraverso i social network. Prometteva ai propri follower effetti miracolosi e un dimagrimento innaturale. La venditrice è stata scoperta - e poi incontrata - da Luca Abete, inviato di Striscia La Notizia.

Farmaci sponsorizzati su TikTok

La donna vendeva pasticche contenute dentro flaconcini e pubblicizzava la propria attività illecita attraverso TikTok, social network utilizzato sopratutto dai giovanissimi. L’improvvisata farmacista consigliava anche a chi l’ascoltava delle particolari diete per far funzionare ancora meglio le pillole: “Ci metto la faccia. Sono ottime per la perdita di peso”.

La TikToker, avvicinata da una complice di Abete, ha iniziato a spiegare i benefici delle sue compresse. “Questa (riferendosi a un primo tipo di pillole ndr) non ti fa mangiare, ti chiude lo stomaco, ti fa perdere la fame e mangi pochissimo. Questo invece - riferendosi alla seconda tipologia di pillole - brucia i grassi in particolare pancia, vita e fianchi. Se farai un’alimentazione completa - conclude - non fanno male, se ti fanno male è solo colpa tua, non delle compresse perché la vendono in tutto il mondo".

La signora ha poi rivelato i prezzi dei due farmaci, 90 euro il primo e 85 il secondo. Non contenta, ha poi cercato di convincere l’infiltrata di Striscia la Notizia parlando di chi ha utilizzato il prodotto: “Mia figlia di 15 anni - dice nel servizio la donna - ha perso 17 chili in un mese. Li prendono pure - conclude - le persone che hanno problemi alla tiroide”.

Sui flaconi non c’è traccia di alcuna indicazione, in italiano, nessun riferimento ai produttori del farmaco o di chi li distribuisce.

Novellino: "Farmaci che fanno invecchiare precocemente il cuore"

Ettore Novellino, presidente dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Avellino, ai microfoni di Abete ha spiegato: “Stiamo parlando di un prodotto sicuramente pericoloso che in Italia non avrebbe proprio possibilità di essere commercializzato” . Ed ha aggiunto come l’utilizzo di questi farmaci faccia invecchiare precocemente il cuore, il pancreas e il fegato, organi stressati oltremodo, con danni che possono essere irrimediabili.

Smascherata, la donna nega tutto