Pullman con scolaresca tampona tir nel Milanese: gravissimo l'autista, due bimbe in ospedale

Grave incidente lungo l'autostrada A4 in direzione Venezia, all'uscita di Cormano (Milano). Intorno alle 10 di stamani un pullman as bordo del quale viaggiava una scolaresca di Ivrea (Torino) ha tamponato un tir andando a finire sul guardrail. Il conducente del bus è stato trasportato "in gravissime condizioni" all'ospedale Niguarda di Milano. Per fortuna illeso il resto della scolaresca. Sul posto sono intervenuti due mezzi del Comando dei vigili del fuoco di Milano che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a consegnare nelle mani dei sanitari i feriti. L'autostrada è rimasta bloccata per circa un'ora.

Nel tamponamento a catena oltre all'autobus sono rimasti coinvolti anche tre camion. In tutto sono 53 le persone coinvolte: i tre autisti dei mezzi pesanti e le 50 sul pullman (conducente, cinque insegnanti e 44 bambini). Di loro, spiega l'Areu l'azienda regionale emergenza urgenza, cinque sono ricorsi alle cure ospedaliere. I

l conducente del pullman ha riportato un trauma al bacino e alle gambe e, come dicevamo, è stato portato al Niguarda in codice rosso; un'insegnante di 51 anni e due alunne entrambe di otto anni sono ricoverate (codice giallo) all'ospedale

San Raffaele di Milano; un'altra insegnante di 58 anni (codice giallo) è al Bassini di Cinisello Balsamo. Illesi gli altri 42 bambini e i tre insegnanti della scuola elementare di Ivrea che stanno facendo rientro a casa.