Pavia, quattro 16enni su un'auto rubata non si fermano all'alt e si ribaltano

Si sono impossessati di un'auto rubata e con quella hanno cominciato a sfrecciare per le strade di Vigevano, destando ovviamente l'attenzione delle forze dell'ordine. Decisi a non fermarsi all'alt imposto, i quattro protagonisti di questa vicenda, tutti minorenni, hanno finito con lo schiantarsi contro un marciapiede. La vettura si è addirittura ribaltata.

L'episodio si è verificato nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 settembre, e avrebbe potuto portare a conseguenze anche molto serie. Per fortuna, nessuno dei ragazzi ha riportato ferite gravi. Stando a quanto riportato sino ad ora, l'allarme è scattato intorno alle 2.00 di notte, quando i giovani si sono rifiutati di fermarsi a un posto di blocco della polizia. Pare chiaro che i minorenni abbiano cercato di eludere i controlli perché stavano viaggiando su un'auto rubata. Alla vista degli agenti, la vettura su cui viaggiava il gruppetto è schizzata in avanti, senza fermarsi all'alt. Da qui l'inseguimento, che si è concluso con un incidente.

Il mezzo su cui viaggiavano i giovanissimi ha finito con lo schiantarsi contro un marciapiede. Il violento impatto con il cordolo ha poi portato al ribaltamento del veicolo. Gli agenti hanno pertanto provveduto a contattare i soccorsi. Sul posto gli operatori sanitari del 118, che hanno prestato i primi aiuti ai ragazzi, successivamente accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano. A quanto pare non ci sarebbero stati feriti gravi. Nell'auto, perquisita in un secondo momento, sono state rinvenuti alcuni grammi di hashish. Nella loro folle corsa per sottrarsi ai controlli della polizia, i ragazzi hanno inoltre danneggiato alcune automobili posteggiate in via D'Avalos.

Gli agenti hanno già provveduto a identificare i minorenni. Si tratta di un tunisino (quello alla guida), poi un italiano e due romeni.

Nello specifico si parla di due maschi di sedici anni, e un ragazzo e una ragazza di diciassette. Tutti quanti sono statiper ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Del caso si sta occupando il tribunale dei minori.