"Raccontare la guerra oggi": il nuovo evento de IlGiornale.it e InsideOver

Quattro relatori di grande esperienza e un moderatore d'eccezione per parlare del futuro del giornalismo di guerra in un'epoca di propaganda e fake news. Il 14 giugno, alle 18, nella cornice del Palazzo delle Stelline sito nel cuore di Milano, InsideOver e ilGiornale.it organizzano una nuova conferenza a tema "Raccontare la guerra oggi".

L'evento è la seconda iniziativa organizzata del 2023 da InsideOver e ilGiornale.it nello storico edificio oggi gestito dalla Fondazione Stelline, che negli anni sta diventando un centro riconosciuto per la vita culturale e intellettuale milanese. A febbraio, nel dibattito "Chi decide le sorti del nostro futuro?" si erano alternati sul palco l'ex presidente della Rai Marcello Foa, il direttore di Limes Lucio Caracciolo e l'ex Ministro dell'Economia e delle Finanze Giulio Tremonti. Il 14 giugno il parterre sarà nuovamente di alto profilo.

Gli ospiti d'eccezione dell'evento

Sul palco si alterneranno Fausto Biloslavo, reporter di guerra e storica firma della nostra testata; Alberto Negri, a lungo inviato de Il Sole 24 Ore nei principali teatri del Medio Oriente; Lucia Goracci, corrispondente Rai da Istanbul; Giovanna Botteri, corrispondente Rai da Parigi. A moderare l'incontro Fulvio Scaglione, a lungo vicedirettore di Famiglia Cristiana.

Nell'incontro si discuteranno le esperienze di guerra dei relatori della conferenza, le storie personali da inviati sul campo e da narratori dei maggiori conflitti degli ultimi decenni di nomi che hanno segnato un'epoca del giornalismo italiano ma si parlerà anche, se non soprattutto, del futuro del giornalismo in prima linea.

Raccontare la guerra, oggi

In un'epoca in cui i social hanno disintermediato notevolmente la comunicazione, le fonti aperte sono diventate accessibili a un gran numero di studiosi lontani dal fronte e tra schiere di giornalisti embedded a cui le forze armate mostrano uno spicchio preciso della realtà da un lato e la commistione tra fake news e propaganda dall'altro il lavoro sul campo si è fatto più complesso ma proprio per questo ancor più necessario.

Il giornalismo che si fa consumando la suola delle scarpe permette di raccontare i conflitti di oggi in prima persona oltre i condizionamenti di poteri, di ogni forma di disinformazione e delle distorsioni che possono inquinare narrazioni e racconti. I relatori della serata hanno seguito conflitti, situazioni delicate, grandi scenari geopolitici senza fare sconti alle parti in causa, senza pregiudizi ideologici e inseguendo a lungo la volontà di narrare mondi complessi, e distanti da noi, con grande sensibilità e professionalità. La loro lezione è utile a chi oggi vuole promuovere una forma di giornalismo attiva e tesa a creare consapevolezza sulle grandi sfide del presente. Un obiettivo che, con umiltà, su InsideOver si prova a portare avanti quotidianamente.

Come iscriversi

L'evento è a ingresso libero e gratuito previa registrazione e fino a esaurimento posti. Per registrarsi all'evento è necessario compilare questo form che si trova sul sito di InsideOver.

Al dibattito seguirà un momento di convivialità con i vini delle cantine Piazzo, storica cantina delle Langhe, e con grissini e focacce artigianali del pastificio Alfieri. Un rinfresco all'interno della bellissima cornice di Palazzo Stelline per dare la possibilità ai partecipanti di scambiare qualche parola con i relatori davanti ad un bicchiere di vino e assaporando la freschezza di prodotti artigianali.