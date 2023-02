Il bagno, il corpo senza vita e la sciarpa al collo. Orrore allo Iulm di Milano

La macabra scoperta è stata effettuata stamattina, poco prima delle ore 6.45, all’apertura dell’università Iulm di Milano, nell'edificio 5, da parte di una donna delle pulizie. Una ragazza di 25 anni è stata trovata morta in un bagno vicino alle aule studio. Da una prima ipotesi sembra che si tratti di un suicidio. Il cadavere della donna è stato trovato con una sciarpa attorno al collo con l'altro capo appeso a una porta, in una sorta di impiccagione. Al momento però non si hanno particolari sulla scena del crimine e quindi non è chiaro se la dinamica sia quella di un gesto suicidario o di uno strangolamento. Per adesso non si hanno ulteriori notizie ma, seppure sul corpo della giovane donna non ci sarebbero segni evidenti di violenza, non si può ancora escludere che sia stata uccisa. La ragazza era vestita e non presentava sul volto, gambe e braccia ematomi evidenti. Sul posto, in via Carlo Bo, sede dell’istituto universitario, si sono recati i sanitari del 118, per la constatazione del decesso, e i carabinieri per avviare le indagini.

La donna non è stata ancora identificata, poiché non aveva con sé documenti di riconoscimento. I militari sono in cerca di altri elementi utili per darle un nome e un cognome. Dovrebbe, comunque, avere origini straniere. Vicino al corpo riverso a terra i militari non hanno trovato biglietti o messaggi in cui possa aver scritto le motivazioni del gesto volontario.

Articolo in aggiornamento