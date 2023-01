"Aiuto" e si lancia dalla finestra. I passanti la prendono al volo: è giallo

È stata sfiorata la tragedia ieri, a Cassino, dove una ragazza poco più che trentenne si è lanciata dalla finestra precipitando per circa cinque metri. Alcuni passanti sono riusciti ad afferrarla prima che impattasse sull'asfalto. La giovane è stata trasportata in ospedale ma non è in pericolo di vita. Restano ancora sconosciute le ragioni del gesto. Gli investigatori hanno sentito il compagno della donna che, a quanto risulta, si trovava in casa con lei ma non si sarebbe accorto di nulla.

Il salto nel vuoto

Stando a quanto racconta Il Messaggero, l'episodio risale a ieri mattina, giovedì 26 gennaio, in via Zamosch. Attorno alle 10.30, alcuni commercianti della zona hanno sentito delle grida provenire da un'abitazione del circondario. Alzando lo sguardo, si sono accorti della presenza di una ragazza che chiedeva aiuto dalla finestra. Dopodiché, la giovane è salita in piedi sul davanzale continuando a urlare. A quel punto, alcune persone si sono posizionate sotto la pazzina quasi a creare una sorta di "materasso" nel tentativo di attutire il colpo qualora si fosse lanciata. Per fortuna, l'espediente ha evitato il peggio anche se la ragazza ha riportato alcune ferite. Per questo motivo è stata trasportata all'ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove si trova ancora ricoverata. Sul posto sono intervenuti, i carabinieri, la polizia e due ambulanze del 118.

Il "giallo"

Un tentato suicidio? Difficile, al momento, fare delle ipotesi. Alcuni testimoni hanno riferito agli investigatori di aver sentito svariate volte delle urla provenire dalla palazzina. La giovane, originaria di Forlì ma residente a Cassino, vive in affitto nella casa dell'uomo con cui ha una relazione. Ed è proprio su di lui che si sono concentrate le attenzioni di chi lavora al caso. A quanto risulta, si trovava in casa con la compagna ma non si sarebbe accorta di nulla. Una versione che ha ribadito anche alla polizia ieri pomeriggio, quando è stato convocato in Commissariato per verbalizzare la testimonianza.

Gli accertamenti

Gli agenti hanno sentito tutte le persone che hanno assitito alla terribile scena. Nel frattempo, gli esperti della Scientifica sono intervenuti nell'appartamento della trentenne per effettuare tutti i rilievi del caso. Quanto alle indagini, non risultano persone iscritte nel registro degli indagati. Non si escludono, però, eventuali sviluppi nelle prossime ore. Per certo, sarà fondamentale il racconto della vittima che si trova ancora in osservazione e non sarebbe in grado di sostenere l'interrogatorio.