Ragusa, hotel rifiuta turista israeliana: “Se approvi la guerra a Gaza, prenota altrove”

Una piccola disavventura capitata ad una turista israeliana che visiterà la Sicilia fra qualche settimana. È successo a Ragusa nel sud-est siciliano, dove una cittadina israeliana, che stava organizzando un viaggio nell'isola si è vista recapitare questa risposta. “ Se ritiene che il suo governo stia agendo in modo appropriato” a Gaza “la preghiamo di cancellare la sua prenotazione con noi e di prenotare altrove”. La notizia, riportata dal sito israeliano Ynet, è stata confermata all’Agi dal titolare della struttura.

La vicenda

Yulia Sharitz, residente a Rishon LeZion, stava prenotando una vacanza con il marito e un’altra coppia di amici per la fine di settembre a Ragusa, in Sicilia. Il giorno dopo aver prenotato i vari hotel per il viaggio, la donna ha ricevuto un’email da uno degli alberghi di Ragusa, il P43 Sicilian Suites che diceva: “Buonasera Yulia. Siamo molto preoccupati per quanto sta accadendo a Gaza, quindi se ritieni che il tuo governo stia agendo in modo appropriato, ti preghiamo di cancellare la tua prenotazione con noi e di prenotare altrove. Ma se anche tu sei sconvolta dagli eventi degli ultimi due anni, saremo lieti di darti il benvenuto per un piacevole soggiorno”.

Il racconto della turista

La donna colpita dalla mail ha deciso di non rispondere alla struttura ma ha contattato direttamente i media locali per raccontare la propria disavventura. “Sono rimasta molto sorpresa nel vedere questo messaggio, perché non mi era mai capitato niente del genere”, racconta la donna al sito di notizie israeliano che ha pubblicato lo screenshot della risposta. “Ho prenotato altri cinque hotel in Sicilia e tutte le prenotazioni sono state confermate, senza alcun problema”. La donna ha deciso di non rispondere ai proprietari e di annullare la prenotazione : “Ero furiosa, ma non volevo entrare in conflitto con loro perché bisogna farlo con saggezza. Onestamente, è stata una fortuna che sia finita così, penso che se fossimo andati ci avrebbero semplicemente buttati fuori” , racconta.

La versione del proprietario dell’albergo