Rame rubato e mille tombe vandalizzate al cimitero: è caccia ai vandali

Si sono introdotti nel cimitero nelle ore notturne per sfruttare evidentemente l'assenza di testimoni. E una volta dentro, si sono dati ai furti e al vandalismo: avrebbero vandalizzato centinaia e centinaia di tombe, buttando per terra fiori e rubando oggetti in rame ed ottone e statuette votive lasciate dai parenti dei defunti. Questo il gesto compiuto nelle scorse ore da ignoti nel cimitero di Rivalta (una cittadina di circa 20mila abitanti che rientra nella Città Metropolitana di Torino) che ha causato lo sdegno di un'intera comunità. A darne notizia attraverso i propri canali ufficiali, a seguito delle segnalazioni pervenute da diversi cittadini, è stato lo stesso Comune di Rivalta. E nella medesima nota pubblicata sulla propria pagina Facebook, l'ente ha informato di aver messo al corrente dell'accaduto anche gli esponenti delle forze dell'ordine.

"Questa notte alcuni vandali e sciacalli si sono introdotti nel cimitero comunale e hanno devastato alcune tombe, rubato rame e buttato per terra fiori - si legge nel post in questione - la polizia municipale e i carabinieri sono sul posto per tutte le opportune verifiche di questo atto vigliacco e oltraggioso. Nel frattempo gli operatori del cimitero stanno sistemando i danni e ridando a quel luogo la dignità che merita". Ad accorgersi per primo del raid vandalico sarebbe stato a quanto sembra il custode del cimitero, al momento di riaprire i cancelli del camposanto come ogni mattina per consentire l'ingresso ai familiari dei defunti che vi riposano. Sulla base delle prime ricostruzioni, qualcuno si sarebbe quindi introdotto nel cimitero nottetempo, scavalcando con tutta probabilità la recinzione quando il cancello era ormai chiuso.