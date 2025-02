Prima la rapina, poi il ladro accoltella un poliziotto. Paura a Roma: come sta l'agente

Ascolta ora 00:00 00:00

A Roma resta alto l'allarme sicurezza. Nell'ultimo episodio riportato un agente di polizia è stato addirittura accoltellato da un criminale in fuga, riportando una prognosi di dieci giorni. A margine dell'inaugurazione della riqualificazione di piazza del Viminale, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha ribadito la propria volontà di tutelare la popolazione, e la speranza è che gli interventi sempre più mirati delle forze dell'ordine possano realmente mettere un freno a una situazione ormai insostenibile.

Nella tarda serata di ieri, lunedì 17 febbraio, un italiano e un albanese si sono introdotti all'interno di un supermercato in via dei Castani, zona Quarticciolo, e hanno arraffato tutto ciò che potevano, dai generi alimentari fino ad alcuni superalcolici. Ottenuto ciò che volevano, i due si sono dati alla fuga, facendo scattare l'allarme. La segnalazione è stata passata a un equipaggio della Questura di Roma che si trovava impegnata in un'operazione di pattugliamento del territorio. Gli agenti hanno risposto alla chiamata, mettendosi sulle tracce dei responsabili, individuati mentre si stavano ancora aggirando per le strade del quartiere. I due erano tranquilli, tanto che stavano trasportando il bottino con un carrello recante il loro del supermercato della rapina.

Il cittadino albanese è stato subito bloccato e identificato, mentre l'italiano ha tentato la fuga. Intercettato da un'altra pattuglia, il soggetto ha nuovamente tentato di scappare, ma ha finito col trovarsi di fronte un agente, con il quale ha ingaggiato una colluttazione. Secondo la ricostruzione, i due sono finiti a terra, e in questa circostanza il facinoroso ha accoltellato il poliziotto che tentava di fermarlo. La fuga non è proseguita oltre, perché nel frattempo erano arrivati ben dieci equipaggi della polizia di Stato e la zona è stata completamente bloccata.

L'italiano, trovato in possesso di un coltellino da taglio, è risultato essere un pregiudicato. Nei suoi confronti è scattato l'arresto per i reati di rapina impropria, violenza, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Per quanto riguarda l'agente ferito, per fortuna la ferita non era grave e se l'è cavata con una prognosi di dieci giorni.

Da tempo Roma ha bisogno di interventi finalizzati al ripristino della legalità e dell'ordine pubblico. Gli episodi di violenza sono ormai all'ordine del giorno. Danno speranza le parole del ministro Piantedosi, che oggi ha dichiarato: "Plaudo alla presenza costante delle forze di polizia, giorni fa c'è stata una palese manifestazione di soddisfazione degli abitanti del Quarticciolo rispetto all'azione delle forze dell'ordine e delle istituzioni. Il piano consiste nel fatto di insistere per ripristinare la fiducia nello Stato e nelle istituzioni pubbliche. Le azioni di sicurezza sono rivolte a questioni delittuose, il resto viene valutato nelle sedi opportune".