Milano, rapina del Rolex da film: due turisti inseguono i ladri sull’auto di un passante

Ieri, giovedì 22 giugno, dei ladri a Milano strappano un preziosissimo Rolex dal polso di un uomo. Il malcapitato, si prende di coraggio, - come nei migliori film di azione di Hollywood- non si arrende e insegue i due ladri assieme alla fidanzata, accettando immediatamente il passaggio da un automobilista sconosciuto che aveva intuito che cosa stava accadendo ed è partito all'inseguimento.

Le dinamiche del furto

Una giovane coppia di turisti, lui uno svedese di 32 anni, lei una filippina di 30 stavano passeggiando in centro di sera. A un certo punto però, i due fidanzati sono stati avvicinati da due sconosciuti con una scusa. Dopo pochi secondi i malintenzionati si sono avventati sul turista svedese e gli hanno sottrato un Rolex dal valore di quattromilacinquecento euro, per poi darsela a gambe verso via Benigno Crespi.

La rincorsa e l'arrivo dell'automobilista

Dopo il furto i due fidanzati hanno iniziato a rincorrere i ladri. Dopo non molto sono stati notati da un automobilista italiano di trentanove anni che si è accostato vicino a loro e gli ha proposto di salire per inseguire i ladri più velocemente. Durante l'inseguimento in auto il turista svedese aveva avvisato la polizia milanese, che in pochi minuti ha mandato nella zona una volante. La polizia è riuscita ad individuare e fermare uno dei due ladri - un marocchino, già noto alle forze dell'ordine con diversi precedenti alle spalle. L'altro ladro non è stato arrestato, è riuscito a scappare prima che la polizia riuscisse a fermarlo, con al polso il prezioso Rolex rubato. La speranza è che nelle prossime ore il complice catturato riveli l'identità del suo compagno.

Sempre più furti a Milano

Milano è sempre più pericolosa. Negli ultimi mesi la quantità di rapine, furti ed aggressioni è aumentata in maniera preoccupante. Soltanto poche ore prima del furto del Rolex, è stato arrestato un egiziano di 43 anni, accusato di aver rapinato un anziano nel parcheggio di un supermercato. I fatti risalgono allo scorso marzo, l'uomo aveva già diversi precedenti alle sue spalle. Era entrato nella macchina dell'anziano - un ottantaquattrenne - dal lato del passeggero e aveva iniziato a strattonare il povero vecchietto. Al culmine dell'aggressione il quarantatrenne avrebbe puntato un coltello alla gola dell'anziano, intimandolo di consegnargli del denaro.