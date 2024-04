Bergamo, albanesi rapinano ex finanziere 85enne: l'irruzione, gli spari, il ladro ferito

Sembrava fosse la solita tranquilla serata di fine settimana quella che sabato scorso si apprestava a trascorrere una coppia di anziani di Bergamo. Nel loro appartamento di via Longuelo il silenzio era rotto solo dalla voce del televisore acceso in camera da letto che il proprietario di casa, un finanziere in pensione di 85 anni, stava guardando. La moglie era al piano di sopra a sbrigare le faccende di casa. Intorno alle 21.30 l'uomo si è visto arrivare nella stanza due giovani con il volto coperto da un passamontagna e in mano un bastone.

La tentata rapina

I rapinatori, che molto probabilmente erano entrati da una delle finestre, lo hanno minacciato chiedendogli di dare loro tutti i soldi che aveva in casa. L'85enne, però, non si è dato per vinto e con una mossa fulminea è riuscito a prendere la pistola che custodiva in un mobile lì vicino e ha cominciato a sparare. I ladri a quel punto sono scappati riuscendo a rubare solo un borsello che conteneva 200 euro in contanti e alcuni documenti appartenenti all'ex finanziere.

Il ladro ferito

Appena i giovani incappucciati sono usciti dalla porta d'ingresso, l'85enne ha chiamato la polizia. Intanto, i rapinatori si erano divisi poiché uno dei due, un 27enne di origini albanesi, perdeva sangue dal collo in seguito alla ferita provocata dall'esplosione dei colpi di pistola, una revolver calibro 38 regolarmente detenuta dal pensionato. I poliziotti, arrivati sul posto, hanno incrociato il ladro ferito, il quale, dopo essere stato medicato all'ospedale Papa Giovanni XXIII, per un taglio di striscio provocato dal proiettile che lo ha solo sfiorato, è stato rinchiuso in carcere con l'accusa di rapina aggravata.

L'arresto del secondo rapinatore

L'altro rapinatore, che in un primo momento era riuscito a fuggire è stato rintracciato e fermato dagli agenti della polizia domenica mattina in un appartamento sempre a Bergamo. Si tratta di un altro immigrato albanese, di 26 anni, con precedenti penali. Era stato espulso dall'Italia tre anni fa. Per quanto riguarda l'ex finanziaere, invece, il giudizio resta sospeso. Come riporta il Corriere della Sera, l'85enne è stato interrogato in questura per ricostruire la dinamica della tentata rapina.

Ora si dovrà vedere se in sede processuale la posizione del pensionato potrà essere mitigata provando che l'uomo ha sparato per legittima difesa.