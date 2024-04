Ravenna, vandalizzati i manifesti di Giorgia Meloni. FdI: "Gesti intollerabili"

Ignoti hanno vandalizzato alcuni manifesti elettorali di Fratelli d'Italia, componendo con la vernice la parola "fascista" dopo aver barrato il volto del presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il simbolo del partito. Questo è quanto avvenuto nelle scorse ore a Ravenna, con la sezione locale di FdI che ha fatto oltretutto sapere di aver già provveduto a sporgere denuncia. A rendere noto l'accaduto è stato Alberto Ferrero, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia nonché capogruppo del partito in consiglio comunale. Stando a quanto ricostruito in un primo momento, i vandali avrebbero preso di mira diversi manifesti raffiguranti la premier Meloni. Alcuni sarebbero stati strappati, ma in almeno un caso i teppisti sarebbero andati oltre: in un manifesto si legge ad esempio il termine "fascista", vergato a lato del volto di Meloni scarabocchiato con della vernice rossa.

Un vero e proprio raid vandalico insomma, con i responsabili che avrebbero a quanto sembra agito nelle ore notturne per sfruttare l'assenza di testimoni. "Sono andato in questura a sporgere denuncia, in relazione agli atti vandalici effettuati contro i manifesti di Fratelli d’Italia ritraenti il presidente del Consiglio - ha spiegato a tal proposito Ferrero, in una nota stampa pubblicata dai media locali - sono infatti stati imbrattati e strappati i manifesti ubicati in viale Randi, via Destra canale Molinetto e via Bellucci". Un'azione di chiara matrice politica, con Ferrero che non ha risparmiato per questo motivo un duro attacco agli esponenti di "una certa sinistra". Il direttivo ravennate di FdI ha oltretutto deciso di non sostituire i cartelloni imbrattati, lasciandoli nelle condizioni attuali come monito.

E dopo aver denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine, l'auspicio dei militanti è che qualche indizio utile per individuare gli autori del blitz vandalico possa arrivare magari dall'analisi dei filmati girati dalle telecamere del sistema di videosorveglianza della zona. "Atteggiamenti come questi, tipici di una certa sinistra, sempre pronta a fare la morale agli altri, denotano mancanza di rispetto e di quel comportamento democratico che tanto sbandiera - la considerazione di Ferrero riportata dal quotidiano Il Resto del Carlino, con cui l'esponente di FdI ha invitato i responsabili locali delle altre fomazioni a condannare l'accaduto - abbiamo deciso che i manifesti vandalizzati non vengano sostituiti, ma è giusto che restino lì e che tutti vedano quali sono i comportamenti di certuni. condanna di questi gesti, non tollerabili in una campagna elettorale".